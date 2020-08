Entrevista a María O'Donnell: "Desde 1983 la democracia en Argentina se ha mostrado muy sólida"

María O'Donnell, recibe a Nueva Mujer desde su casa. Es una mujer sencilla y sonriente, cuyas respuestas, son las típicas de los mejores periodistas: claras y concisas. En apenas una frase puede responder el decálogo de la profesión: Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Dónde y Por qué.

O'Donnell, actualmente conduce los programas radiales De Acá en Mas en la mañana, en Metro 95.1 y Tarde para nada, en Radio con Vos

Estamos hablando con una de las comunicadoras más relevantes de Argentina en periodismo de investigación y, según una encuesta en 2017, la mejor periodista de opinión del país.

O'Donnell, cuenta que se introdujo en el mundo del periodismo, influenciada por su hermano mayor, también periodista.

"Él trabajaba de periodista y a mí me fascinaba tanto su trabajo así que estuve muy influenciada por él", confiesa.

En su especialización, se encuentra el periodismo político y de investigación, según ella áreas que "siguen siendo muy dominadas por los hombres".

Licenciada en Ciencias Políticas, explica que en la redacción, el nivel de hombres y mujeres es más equitativo, pero los puestos de dirección o conducción, suelen ser asignados a hombres, "somos todavía muy pocas las que estamos en lugares de opinión política", menciona.

"Todo lo que es pensamiento de fondo y los programas políticos mayoritariamente ahora empieza a haber muchos más[…] pero siempre han sido espacios conducidos por los hombres".

REMAR MÁS FUERTE

¿Tiene una mujer que demostrar más su valía en campos normalmente liderados por hombres?

"A partir de tener un programa propio o de liderarlo ahí sí se siente. Muchos con los que trabajé que son mis contemporáneos de repente tuvieron la posibilidad de conducir que son lo que nosotros llamamos honorario caliente, de noticias duras, eso sí cuesta más. Creo que va a ir cambiando pero todavía falta muchísimo", opina..

María O"Donnell es una de las politólogas y comunicadoras más respetadas del país. - Instagram

O'Donnell. cuenta que a ella le ayudó el haber escrito un libro (ya tiene cuatro publicados.

"Eso te da entre comillas como una cierta autoridad que en el día a día cuesta más componer", señala.

Asimismo, expone que en Argentina, "las mujeres tienen mucho protagonismo sobre todo en temas de Derechos Humanos y familiares de víctimas -en la época de la dictadura,-ahí hay mucha presencia pública pero no desde el lugar del saber, digamos, de las columnas".

CORRESPONSALÍA

Después de ser recibida como politóloga, O'Donnell empezó a trabajar en una redacción, hizo una maestría en Relaciones Internacionales y fue de corresponsal del diario de La Nación a Washington y tomó cursos de posgrados en la Universidad de Johns Hopkins.

La comunicadora, recuerda cuando "los diarios seguían más de cerca la política exterior" y cuando trabajaba en La Nación, donde viajaba con el canciller, vivió el tema de los conflictos limítrofes con Chile, además de crearse el Mercosur.

"Los diarios realmente mandaban a sus periodistas a viajar por ahí, hoy para un diario latinoamericano es infrecuente", afirma.

POLÍTICA EN ARGENTINA

¿Cómo define una de las politólogas y comunicadoras más relevantes de la política en Argentina?

María, bromea, y comenta que ejercer como presidente en este país, debe de "ser de los trabajos más difíciles del mundo".

"La política en Argentina es muy complicada. Tiene también la figura del peronismo, que es tan difícil de encasillar para la mirada europea, de partidos de centro derecha o centro izquierda, es un movimiento que por ahí puede ser muchas cosas al mismo tiempo", manifiesta.

La politóloga, agrega que está pasando lo mismo con el radicalismo en el país.

"Ya no dice tanto la afiliación original sino quienes los lideran en ese momento", puntualiza.

O'Donnell, asevera que algo muy valorable De Argentina es que desde 1983 "la democracia social se ha mostrado muy sólida".

"Hay un pacto social muy fuerte alrededor de la democracia en Argentina, que ha hecho que por suerte hasta ahora no haya habido tentaciones de estos líderes populistas, antisistemas, los Trump o los Bolsonaro", dictamina.

En contra, nombra la archiconocida inflación y la constante fluctuación de la moneda Argentina.

"La economía desde el 75 para acá solo se ha ido achicando. Argentina se ha quedado muy estancada en su pasado. Yo creo que eso tiene que ver mucho con los cambios muy abruptos y muy frecuentes de política económica".

CASO ARAMBURU

Aramburu, el último libro de O'Donnell, publicado por la editorial Planeta, es una extensa investigación sobre el asesinato del militar y político antiperonista Pedro Eugenio Aramburu, quien fue candidato a la presidencia de Argentina, y asesinado en 1970, por sentencia de un tribunal revolucionario que lo condenaban por el golpe de 1955 contra Juan Domingo Perón, por la prohibición del peronismo, por los fusilamientos de civiles y militares y por el robo del cadáver de Eva Perón.

El cuerpo del militar fue secuestrado hasta que no apareciese el de Evita.

Esto dio lugar a que surgiese Monteneros, una asociación guerrillera argentina autodefinida como peronista.

Este caso, todavía con varias contradicciones, fue investigado por O'Donnell y llegó a visitar al fundador de la organización Mario Firmenich, auto exiliado en Barcelona.

O'Donnell, confiesa que publicar un análisis tan extenso y detallado no fue una tarea sencilla.

"Sobre todo porque con los libros, uno vive de otra cosa y el libro es como un trabajo paralelo que vas acomodando, pero también el hecho de tener tiempo te da una posibilidad. El reportaje con Firmenich que es alguien muy elusivo a la prensa, que se fue a vivir a Barcelona, daba clases en las afueras de Barcelona, porque es un personaje muy controvertido, muy odiado, por una gran parte de la población, tardé como un año y medio para llegar hasta él", declara.

La periodista, agrega que la posibilidad de un libro te da ese tiempo que la urgencia del periodismo no te va", pero que en sus libros trata de usar las herramientas periodísticas para "narrar de una manera atractiva".

Sobre la relación que tuvo Montoneros con Perón, no está exenta de controversias.

"Es una relación muy complicada[..] Si uno va al origen de la Historia se entiende también que Perón estaba exiliado en España justamente, 15 años de exilio en total, estaba en Madrid en una época que no había comunicaciones entonces también la intermediación con el peronismo que estaba prohibido, gran parte de la población le tenía un lazo afectivo tremendo pero no lo podía votar ni podía tener vínculo con él, Montoneros cuando matan a Aramburu, que era uno de los símbolos antiperón, porque era un militar que había dado un golpe contra Perón que se había robado el cadáver de Eva, se le imponen a Perón estos jóvenes que ni lo conocían, no lo habían visto nunca, pero Perón se ve obligado a tratar con ellos, que se vuelven una fuerza política importante", desarrolla.

O'Donnell, agrega que cree que parte del problema radica en que "Perón que un poco los usa para negociar con los militares y los Montoneros se dan cuenta".

"Hay como unos jóvenes que se le atreven a ese líder y hubo un tiempo que cuando Perón vuelve terminan peleados", enuncia.

¿FICCIÓN?

La periodista, admite que es escribir ficción es algo a lo que le tiene "mucho respeto" y que prefiere aferrarse a "los datos" y que no es algo que le tiente.

No obstante, confiesa que está trabajando en un guion, del que no puede dar información, con la escritora Claudia Piñeiro, lo que implicaría "un poco" de ficción, pero que su cabeza está trabajando sobre la idea de otro libro y sigue enfocada en la radio.

ME TOO

Previamente a la cuarentena, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, había asegurado que iba a presentar el proyecto de ley de la legalización del aborto, supuestamente interrumpido debido al Covid-19.

"Me parece que el presidente no puede gasta ni jugar todo su capital todo junto y entró antes ahora la reforma judicial que va a ser un conflicto con la oposición. Argentina es un país que lidera muchos temas de derechos civiles, teniendo la ley para la adecuación de género, se cumplió ya 10 años la ley de matrimonio igualitario y sin embargo, lo cual es bastante contradictorio por el orden en que suelen suceder las cosas en otros países del mundo, el tema de la Iglesia sigue trabado por su oposición y el presidente va a tener que gastar bastante capital político, sobre todo en el senado, que es más conservador donde hay mas representaciones de los sectores más conservadores para ver si sale la ley", desarrolla.

O'Donnell, narra que "estaba muy esperanzada con que saliera este año" pero ve que se posterga y espera que "no quede perdido entre las prioridades del Gobierno".

Acerca de la oleada feminista, uno de los más grandes del mundo, que repuntó en 2015 con el colectivo Ni Una Menos, sostiene que en un principio había campos más divisorios, y apunta que "hay un cambio de sentido común y en la demanda de la sociedad y un cambio muy importante en un Gobierno que tiene que incorporar política de género", además de otras modificaciones de conductas machistas.

La periodista, lo clasifica como un "cambio cultural".

"Podrán frenar la Ley en el Congreso pero no podrán frenar ese cambio cultural que igual acontece, con suerte".

La entrevista finaliza con la misma fluidez con la que comenzó, donde se ha podido develar la aguda inteligencia de esta politóloga y conocer un poco quien es María O'Donnell ( sospecho que si el libro se escribiese sobre ella, llevaría tantas horas como las que ella invirtió en Aramburu).