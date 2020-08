¿Dónde está Facundo Astudillo? Su familia pide la detención de cuatro policías

Los abogados de la familia de facundo Astudillo, pidieron este martes el arresto de cuatro policías bonaerenses, cumpliéndose 96 días de su desaparición por la localidad de Villarino.

Los letrados Luciano Peretto y Leandro Aparicio formalizaron el planteo ante la Justicia.

Ambos, expusieron que esos uniformados tuvieron responsabilidad en la desaparición del joven el 30 de abril en un control policial.

El pedido, fue presentado por escrito ante la jueza Federal 2 de esa ciudad, María Gabriela Marrón, y el fiscal del caso, Santiago Ulpiano Martínez.

Además del arresto de tres efectivos y un teniente, solicitaron 11 imputaciones más.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo otra exigencia alGobierno.

Este consistía en que adoptase las medidas necesarias para proteger la vida de Facundo desde que fue visto por última vez.

La CIDH también reclamó que se investigue qué pasó con el joven demorado en un reten policial de Villarino.

Para esto, se basan en la foto que filtró la Policía Bonaerense, ahora sospechosos por el hecho.

El organismo internacional dictó la Resolución 43/2020 en respuesta al pedido de Cristina Castro, mamá de Facundo, y de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

También la CIDH criticó que la fuerza Bonaerense haya sido la primera en colaborar en la investigación judicial.

Esto sería una paradoja, ya que son los policías de la misma los últimos que estuvieron en contacto con el joven.

Lo único que se supo de él después de su desaparición es una artesanía suya que encontró su madre, Cristina Castro, entre los elementos incautados en un destacamento policial de Teniente Origone.

Castro, estaba presente en el momento del hallazgo.

Artesanía hallada regalada a facundo por su abuela. - Instagram

El objeto se encontraba en un depósito de basura en esa dependencia policial.

En un video al que accedió el medio Página12 se ve a la mujer asegurar que es un regalo que su abuela le hizo a su hijo.

En su localización, también estuvo presente el perito Marcos Herrero con sus perros adiestrados.

El abuelo de Facundo, César Castro, dijo que el joven se había llevado algunas de sus cosas antes de partir hacia la casa de la ex novia, en Bahía Blanca.

“Cuando vi el regalo de mi mamá ahí, casi me muero. ¿Y esta gente me dijo que Facundo no había estado allí y que lo dejaron seguir?”, dijo Cristina Castro a Infocielo.

Para Herrero, “el hallazgo es contundente, como si se hubiese encontrado el celular de Facundo”.

Otro de los perros de Herrero, Duke, fue el que encontró el collar de Santiago Maldonado.

Los elementos secuestrados con la bolsa completa fue enviada a la dependencia de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, se completarán los estudios de ADN y demás formas de determinar qué pasó con Astudillo.

