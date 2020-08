Abren las peluquerías en Capital Federal: Protocolos a seguir

De acuerdo con el cronograma de apertura de actividades hecho por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las peluquerías volvieron a atender el miércoles 29 de julio.

Obviamente, se deberán seguir ciertos protocolos:

En primer lugar, los clientes deben asistir con turno previo.

Nadie podrá permanecer dentro de los locales en espera de ser atendido.

Tanto los profesionales como los clientes, deberán usar tapabocas, máscaras y guantes, según el criterio de cada salón.

Respecto a la ropa que llevan los clientes, deberá ser cubierta con un protector de nylon o similar.

Las peluquerías están sujetas a un estricto protocolo de medidas de seguridad. - Instagram

Sobre el consumo de bebidas, el café y el té están prohibidos y solo se podrán ofrecer botellas de agua, por lo que queda eliminada la posibildiad de contar con dispenser.

Además, será obligatorio que los establecimientos tengan varios cestos de residuos, repartidos en distintas ubicaciones.

El distanciamiento social, deberá ser respetado, con un metro y medio por medio

Asimismo, hay estrictas medidas de higiene.

Estas, incluyen mamparas divisorias entre cada dressoire y alfombras para higienizar el calzado al ingreso del local.

También, están permitidas hacer la manicura, pedicura y depilación.

A la hora de lavar la cabeza, el profesional debe hacerlo guardado ese metro y medio de distancia con el cliente.

Los estilistas y peluqueros también tendrán que llevar unos atuendos especiales, prohibiéndose la ropa de calle cuando están dentro el establecimiento.

Una vez allí, deberán cambiarse la indumentaria o utilizar uniforme o guardapolvo mientras atienden.

A su vez, también abrieron psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales,kinesiólogos que trabajan con trastorno del neurodesarrollo y para la tercera edad, y fonoaudiólogos, que atienden a las personas con autismo.

Este lunes, se ha permitido abrir los comercios en las avenidas de alta circulación.

No obstante, no se incluye a los centros de trasbordo como Once, Liners, Retiro y Constitución.

