Famosas argentinas se suman al movimiento feminista de Instagram #ChallengedAccepted

Desde hace unos días circula por las redes, especialmente en Instagram, el hastag #ChallengedAccepeted.

Este reto, con la traducción de "Desafío aceptado", está dando la vuelta al mundo.

Asimismo, el desafío, para mujeres, consiste en subir una fotografía en blanco y negro bajo una nominación previa.

"Publica una foto sola en blanco y negro, escribiendo ‘desafío aceptado’ y mencióname. Luego, identifica a 9 mujeres para enviar el mismo mensaje al privado. Te elegí por ser increíble, inteligente, admirable, valiente, capaz, ingeniosa, simpática y buena amiga".

Vayas personalidades públicas de Argentina se sumaron al reto, que busca la idea de impulsar la unión entre mujeres.

Otros hastags, en español junto a este son #Unidassomosmasfuertes #sororidad.

Entre las famosas que publicaron sus fotos en blanco y negro están Graciela Borges, Juana Respetto, Pía Slapka o Alessandra Rampolla.

La modelo Slapka, publicó una fotografía suya de beba.

"Con 5 años no se porque sonreia pero recuerdo que siempre lo hacia, muchas veces sin tener motivos para hacerlo // siempre fue uno de mis más valiosos recursos // La sonrisa para mi es un gran remedio para salir adelante, frente a las adversidades siempre la sonrisa ayuda, sonríe la cara sonríe el corazón", posteaba, junto al hastag #Challengedaccepted y sus posteriores nominaciones.

La modelo. participó de este desafío que está dando la vuelta al mundo y subió una foto a Instagram de ella con cinco años - Instagram

La sexóloga puertoriqueña, y conductora de canales argentinos Alessandra Rampolla, escogió una fotografía actual.

I am not my hair, I am not this skin. I am the soul who lives within.” -No soy mi cabello, no soy esta piel. Soy el alma que me habita”, tituló, citando a India Ariel.

Entre otras que se animaron son Muriel Santa Ana, Pitty la numeróloga, Mariana Genesio Peña, Victoria Onetto, María Vázquez, Cora Debarbieri, Nara Ferragut, Julieta Prandi, Verónica Perdomo, Florencia Etcheves, Gabriela Sari, Silvina Escudero, fueron otras que participaron del desafío.

