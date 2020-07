Lo que significan los nombres reales de los chicos de BTS

View this post on Instagram

What is your favorite Namjoon’s feature? I am always weak for his smile, dimple and personality 🥺🥰 ⠀ 190323 | RM – Love Yourself Tour in HK ー© solid rm #김남준 #남준 #랩몬스터 #비티에스 #아미 #BTS #ARMY #방탄소년단 #kimnamjoon #namjoon #rapmonster #RM #bangtanboys #bangtansonyeondan #bangtan.