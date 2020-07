"Alerta morada por Antonia Barra" se toma las redes sociales para alzar la voz y pedir justicia

View this post on Instagram

Mi opinión respecto al caso de Antonia… tengo tres hijas y la verdad que crezcan y salgan en un país como este donde realmente NO hay justicia es uno de mis mayores miedos. Espero de corazon que de una vez por todo se condene a TODOS los agresores !!! no solo por este caso sino por los miles que han habido y que han quedado impunes!! Me da MUCHA impotencia😖, ¿los jueces actuarían de la misma manera si quien hubiese sido violentada era su propia hija ? … ¡es frustrante! /. #justiciaparaantonia💜