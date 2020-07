Érika ha ganado gran popularidad entre los televidentes de Noticias Caracol.

Muchos se han enamorado con su acento y su particular forma de dar las noticias.

Érika Zapata la periodista de Noticias Caracol que encanta con su profesionalismo

Y es que esta paisa de 24 años demuestra que ser auténtica, paga.

La periodista de Medellín se ha convertido en uno de los rostros más famosos de Noticias Caracol.

Tanto así que hasta una columna le dedicaron en un diario impreso.

Hermosa la columna que me hizo mi colega @BustamanteLinda . Seguimos hacia adelante. pic.twitter.com/uiX0IaZY4x

Incluso, periodistas como Luis Carlos Vélez han resaltado su trabajo.

Por eso, sus seguidores no dudan en saber más de ella en sus redes sociales.

Ahora muchos comentaron sobre un nostálgico mensaje de Érika Zapata que da de qué hablar, especialmente en Twitter.

Fue así como se dieron cuenta de un hermoso mensaje hablando de su papá.

El mensaje que se encuentra en Twitter dice lo siguiente:

"Ayer, minutos antes de acabar mi día laboral, mi papá me habló emocionado porque había ganado lo suficiente para invitarnos a hamburguesas. Aún con su poco estudio, me ha enseñado que su humanidad no necesita cartones".