Cuatro libros feministas para principiantes, avanzadas, lectoras y curiosas

¿Eres una lectora avezada? ?Eres feminista? ¿Has leído libros feministas? ¿Has leído varios libros sobre el movimiento? ¿No has leído ninguno?

Para todas estas preguntas te damos respuestas, de libros tanto para feministas principiantes como militantes.

Como ser mujer, de Caitlin Moran

Este libro está escrito por la escritora británica feminista Caitlin Moran.

La obra, repasa prácticamente todos los temas replanteados en el feminismo, como la maternidad, el aborto, la prostitución o la cosificación. Está escrito en un tono muy ameno y es fácil de digerir para aquellas que quieren empezar a leer sobre feminismo. Publicado en 2013, vendió más de un millón de copias. Por supuesto no puede faltar la ironía inglesa, de la que Moran hace gala.

2. La mística de la feminidad, de Betty Friedan.

Este libro es de nivel medio alto para feministas. Su lenguaje es muy sencillo y de fácil comprensión, pero hay que tener en cuenta que retrata los Estados Unidos de los años 60, cuando comenzaba la segunda ola feminista, por lo que alguien que no ha leído nunca sobre el tema, puede perderse, pero solo al principio. Luego lo devorarás. Los temas que saca Friedan son los de las amas de casa frustradas, la falta de emancipación femenina y dependencia económica de los maridos, la gran estafa y manipulación de las industrias de cosméticas, la necesidad de autorrealización. Tiene menos de 500 páginas y Fridan define sus estudios sobre "el malestar que no tiene nombre".

Este libro marco un antes y un después para las amas de casa insatisfechas de Estados Unidos. - Instagram

3. Política sexual, de Kate Millet.

Este es más denso. Este libro está basado en la tesis doctoral de final de carrera de Millet.

Publicado en 1970 Política sexual se fragmenta en tres partes, donde se citan fragmentos de novelas de autores clásicos como Henry Miller, D.H Lawrence o Norman Mailer, para explicar el machismo desde un punto de vista político. Con más de 600 páginas y varios fragmentos de pasajes literarios, la lectura se puede hacer más dificultosa para alguien que no está familiarizada con el feminismo (o con los autores clásicos).

4. La mujer eunuco, de Germaine Greer.

Esta obra de la autora australiana Germaine Greer es similar a la de Friedan, no en contenido pero sí en estructura narrativa. Sobrepasando también las 400 páginas, Greer junto a Millet y Friedan son las mayores representantes de la segunda ola feminista.

La mujer eunuco, que enseguida se convirtió en bestseller, fue un punto de inflexión en el movimiento de las mujeres. Greer, habla sobre el machismo basado en la biología (útero de la mujer), en el amor, en el odio, las fantasías sexuales reprimidas. Agrega frases muy polémicas como que una mujer no se puede considerar emancipada si no prueba su sangre menstrual y que los "psiquiatras son los enemigos de las mujeres". Pese a cierta controversia, está calificado como uno de los mejores libros del feminismo, y además, no es especialmente complicado.

