Seis fotógrafos alrededor del mundo muestran la soledad de sus ciudades en la pandemia

Bajo el marco de MAMBO en Casa, la nueva iniciativa del Museo de Arte Moderno de Bogotá enfocada en llevarles experiencias virtuales culturales a los fans del arte directamente a sus hogares, se lanza esta nueva exposición creada y editada completamente con iPhone.

Los fotógrafos que trabajaron en este proyecto son de México, Brasil, Estados Unidos y Colombia; ellos retrataron espacios que antes estaban transitados de personas y que hoy están completamente vacíos.

Por Colombia el representante fue el fotógrafo David Micolta, quien cuenta con 13 años de experiencia a nivel profesional,se especializó en la fotografía documental y musical.

Para #CiudadesDurmientes, el silencio y la soledad lo inspiraron a retratar los cambios abruptos que ha sufrido #Bogotá como consecuencia de la pandemia.

¿Cómo terminó involucrado en este proyecto?

Como fotógrafo y realizador audiovisual sentía la necesidad de poder mostrar y plasmar lo que estamos viviendo por ls COVID 19; pensé que era algo de ficción como una película que me gusta mucho llamada “Contagio”, pero esa película ya no era ficción, es nuestra realidad.

Entonces le escribo a las personas con que trabajo y les comento que sería muy bonito poder retratar una pequeña parte de esta Bogotá tan grande en pandemia y así organizamos todo y nace #CiudadesDurmientes con seis miradas distintas y cuatro ciudades en el mundo con el mismo objetivo.

¿Cuánto tiempo le llevó hacerlo y cómo puede describir el proceso?

15 días tomando las fotografías, el proyecto me tomo todo el mes de mayo; el proceso fue hacer listas de los lugares que quería retratar, ver su soledad y también contar la historia de una ciudad desde que despierta hasta que se duerme; luego salía en la bicicleta, con una maleta que contenía: mi iPhone, linterna, alcohol, guantes, antibacterial, tapabocas de repuesto, impermeable, trípode móvil; luego me fui por sectores de la ciudad cada día, norte, sur, centro etc. Por último, mirar más de 200 fotografías, seleccionar las siete finales para poderlas exponer en “Mambo”.

¿Cuál es esa cara de la Covid-19 que descubrió por medio de la fotografía?

Pregunta difícil. En febrero hablaba con Edgar y Ginneth (núcleo familiar) mientras veíamos la película Contagio, nos preguntamos: ¿será que vamos a vivir lo mismo? Esto se parece mucho. Al salir a las calles en mayo se confirmó. Descubro a lo que hemos llegado y creado los humanos; veo y siento una tranquilidad en una ciudad muy agitada, acosada, puedo pensar, tomar con tiempo cada fotografía, eso me hace feliz, pero al mismo tiempo siento miedo- temor y tristeza al ver cómo estamos todos en el mundo, encerrados y sin saber qué va a pasar, ni la OMS sabe que nos espera.

Desde el trabajo que desarrolló, ¿qué es lo que busca transmitir a la gente?

Cambio mucho cambio, mucha reflexión de lo que hacemos, no podemos seguir así; creamos y destruimos cada día con nuestras palabras y actos perdemos lo que más amamos.

¿Siente usted que la gente está bajando la guardia frente al tema de la pandemia?

Total!! Y más porque el gobierno “Confunde y Reinarás”; aún faltan más sectores por reactivarse, pero la ciudad ya no es la misma cómo cuando salí a retratarla para #CiudadesDurmientes en el mes de mayo.

De toda la serie de fotos, ¿cuál fue su favorita y la razón?

Para uno como fotógrafo es muy difícil tener una fotografía favorita, son muchas por lo que cuenta cada una y cómo la lograste; pero la fotografía de Lourdes es muy interesante el resultado final; por su cielo azul, el silencio del lugar, ver cómo funciona el modo noche de mi smartphone y darnos cuenta que ni palomas habían en ella; soledad y silencio total.

Acá algunas de las fotos de Micolta:

Para ver la exposición completa puede ingresar al sitio web del MAMBO y sus redes sociales.

El dato:

Fotógrafos participantes de la exposición.

David Micolta, Bogotá, Colombia.

Andrés Oyuela de Bogotá, Colombia, fotos de la ciudad de NY.

Chino Lemus de México, fotos de Ciudad de México.

Gerardo Sandoval de México, fotos de Ciudad de México.

Marcelo Auge de Brasil, fotos de la ciudad de Sao Paulo.

Alberto Ferreras de Venezuela, fotos de la ciudad de NY.