Más de 200 científicos advierten a la OMS que el coronavirus se propaga por el aire

Un total de 239 científicos publicaron una carta abierta dirigida a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como notificación y petición para que incluya dentro de sus recomendaciones la propagación del coronavirus mediante el aire.

De acuerdo con lo reseñado por El Financiero, en la misiva expusieron pruebas que confirman que las partículas más pequeñas pueden viajar por el aire, ocasionando más infectados de Covid-19.

Esta motivación surge después que la institución mantuviera que la enfermedad se propaga principalmente por grandes gotas expulsadas por personas contagiadas, conforme con el mismo medio.

Según lo dicho originalmente por la OMS, la transmisión del virus en el aire solo es posible en procedimientos médicos que producen aerosoles o gotas de menos de 5 micras, sin embargo, los investigadores afirmaron que también deben incluirse estornudos, la tos o gotas exhaladas.

Este nuevo descubrimiento, que también fue publicado este lunes 6 de julio en la revista Clinical Infectious Diseases, de ser avalado por el máximo organismo de salud podría significar un cambio importante en las medidas de prevención ante el coronavirus.

En consecuencia, deberían utilizarse mascarillas también en interiores puesto que al permanecer en el aire es capaz de contagiar a más personas a pesar que se cumpla el distanciamiento social.

El descubrimiento refuerza el uso de la mascarilla. - Pexels

¿Coronavirus en el aire?

Previamente la OMS había desestimado que esto fuese posible ya que la evidencia de la propagación por esta vía no era convincente, según la doctora Benedetta Allegranzi, líder técnico en el control de infecciones de la OMS, expuso The New York Times.

"Especialmente en los últimos meses, hemos estado afirmando varias veces que consideramos que la transmisión aérea es posible, pero ciertamente no está respaldada por evidencia sólida o incluso clara. Hay un fuerte debate sobre esto", expuso la especialista.

Hasta el momento no se ha producido respuesta del ente.

