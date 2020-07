Acusados, la película que muestra sin tapujos a las violaciones en manada

En 1989, Jodie Foster recogía su primer Óscar a mejor actriz por la película Acusados.

El filme, que tuvo críticas divididas, no obtuvo ningún otro premio y nominación salvo la de Foster.

En Acusados, un drama judicial, la actriz interpreta a Sara Tobías, una mesera con problemas de autoestima, una relación sentimental abusiva y tendencia a las drogas.

En una de sus muchas peleas con su novio, decide ir a un bar con una amiga, donde empieza a emborracharse y coquetea con algunos de los hombres que se encuentran en el bar.

Finalmente, mientras baila con uno de ellos, Bob (Steve Antin) este empieza a besarla y ella, ebria, trata de deshacerse, diciendo que quiere volver a casa, pero él continúa hasta que la dirige a una máquina de juegos, donde la viola.

Ante su resistencia, pide que alguien la sujete, Kurt(Kim Kondrashoff), un hombre grande y fuerte.

Durante la violación, varios hombres en la sala de juegos jalean y animan.

Uno de ellos, Cliff "Scorpion", mientras va aplaudiendo, incita a Larry "El universitario", con quien la joven también había flirteado.

Este, sin dudarlo, una vez que ha terminado Bob, se dirige a la mesa de juego y penetra a la joven.

En mitad de la violación de Larry, Cliff empieza a atacar a Kurt y a espetarle comentarios respecto a su sexualidad, lo que hace que este, enfurecido, retire a Larry mientras viola a Sara y la penetre, sujetándola en su lugar Bob.

Se escuchan vítores, gritos como "Kurt, Kurt, Kurt", "Empuja fuerte", "Métesela bien", aplausos.

En el momento en el que Kurt eyacula, Sara sale gritando, desesperada y va a un hospital a buscar ayuda.

La fiscal, Kathryn Murphy (Kelly McGuillis), en un principio se muestra como una mujer altiva que no respeta a Sara debido a la gran diferencia de clases entre ambas.

Los tres violadores se declaran culpables pero son acusados de "imprudencia punible" debido a que la mujer que presentó la denuncia "no es una testigo fiable".

Sara, enfurecida contra Kathryn por haber hecho el trato, y tras encontrarse a Scorpion, quien se burla de ella, hace reflexionar a la fiscal, que plantea algo prácticamente insólito en esa época: Imputar a los tres instigadores y a los que aplaudieron.

Para ello, necesitan un testigo, Ken Joyce, amigo de Larry, el único de todos los hombres que estaban que realmente vio lo que ocurría e hizo una llamada anónima a la policía.

Para Larry no es fácil subirse al estrado, pero siguiendo sus principios, cuenta la versión de lo sucedido y los tres incitadores y animadores del hecho, finalmente son condenados por "inducción criminal", lo que conllevará a que los violadores directos sean castigados por el crimen.

Esta película es tan actual que resulta aterradora y también extremadamente avanzada, pese a ser calificada como "un telefilme de no ser por Foster".

En los años 80, donde depredadores como Weinsteins actuaban a sus anchas, los hombres que aplauden una violación de una mujer joven y borracha, culpable de ser sexy y provocadora, no eran castigados.

En la película, Jodie Foster trata de limpiar su nombre y hacer justicia tras haber sido violada en manada en un bar. - Instagram

Estos hombres, son las manadas del siglo XXI, pero sin teléfono celulares para filmar.

Cuando vi esta película por primera vez, hará unos siete años, me impactó, pero hoy que la puse de nuevo, me estremeció, al comprobar cómo las mujeres somos constantemente objeto de denigraciones por parte del sexo masculina naturalizadas hasta hace muy pocos años, donde el nuevo movimiento feminista despuntó para no cesar.

Me sorprende, me entristece, que esta película no esté teniendo el protagonismo que se merece, salvo un par de artículos. El visionado de este filmes en las escuelas secundarias debería ser obligatorio.

Acusados, está basada en un hecho real, en el que una mujer fue violada repetidas veces en una mesa de billar, con hombres animando.

Aún falta mucho. Mucho. Pero la película, te deja el agradable sabor de que a veces, lo justo se convierte en Justicia.

No te pierdas el video en