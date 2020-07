Ellie Goldstein, la nueva modelo de Gucci, prueba que la belleza no tiene limitaciones

Hace unos días Jari Jones, actriz, modelo y activista transgénero, pasó a la historia al convertirse en el nuevo rostro de la firma estadounidense Calvin Klein. Ahora, las miradas estás sobre Ellie Goldstein, el nuevo rostro de Gucci.

Durante años, las firmas de moda y belleza nos ha acostumbrado a creer que tener cierto tipo de cuerpo o cierto color de piel nos hace perfectas. Sin embargo, es claro que nadie termina por cumplir con todos esos estereotipos, que lo único que provocan es malestar e inseguridad.

Hoy, la lucha por la inclusión y diversidad ha dado cada vez más frutos, mostrando que no hay limitaciones cuando de sentirnos bellas se trata.

¿Quién es Ellie Goldstein y por qué todos hablan de ella?

Con 18 años de edad, Ellie está conquistando la industria de la moda. La joven, originaria de Essex, Inglaterra y no sólo ha replanteado los estándares de belleza en una de las firmas más importantes sino que también le ha dado voz a la comunidad con síndrome de Down.

Ellie es ahora el rostro promocional de una máscara para pestañas de la marca italiana pero no es ninguna novata. Ella ya ha participado en campañas para otras marcas de talla internacional como Nike, durante la Copa Mundial Femenina del año pasado. También ha sido portada en Vogue y ha sido parte de programas y shows de televisión.

Según la agencia de talentos de la que forma parte, es amante de las artes escénicas, carrera que actualmente cursa en la universidad de Redbridge.

La joven es parte de la agencia de modelos Zebedee, la cual busca promover la inclusión de “modelos con discapacidad o belleza alternativa“, como ellos le llaman.

“Al talento y la belleza no les importa cuántas piernas tienes o con qué síndrome naciste. Debemos redefinir la percepción de belleza, discapacidad y diversidad. Y con las oportunidades y el apoyo adecuados de quienes creen en nosotros, podemos hacer que cosas maravillosas sucedan a personas maravillosas“, dice la página oficial de la agencia.

Rompiendo mitos

El síndrome de Down es la afección cromosómica más frecuente de lo que se cree. Y mientras que en algún momento se tomaba como "un castigo", está muy lejos de serlo. El síndrome de Down no es una condena ni tampoco es una limitación.

Si bien poseen características genéticas que los hace verse y actuar diferente, las personas con este síndrome pueden desenvolverse a la perfección y ser funcionales dentro de la sociedad como cualquier otra persona.

La mayoría de las personas con síndrome de Down tienen una discapacidad cognitiva leve o moderada, o discapacidad intelectual. Esto es no es indicativo de las muchas fortalezas y talentos que posee cada individuo.

Es importante romper con esas ideas, trabajar en nuestra empatía y tolerancia para entonces adoptar modelos más inclusivos que hagan que todos tengamos una vida digna y feliz. El cambio ya se está dando y depende de cada uno de nosotros seguir creciendo positivamente.

