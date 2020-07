Jocelyn Mieles desmiente embarazo: "Gente sin oficio"

Jocelyn Mieles, utilizó sus redes sociales para desmentir que esté embarazada. En Instagram, algunas cuentas dedicadas a la farándula han asegurado que a la exreina de belleza, supuestamente la visitó "la cigüeña".

Mieles publicó una historia en la que muestra las cuentas que dicen que ella está embarazada. "¡Falso! Ya se pasan hasta inventarse este tipo de cosas ¿Con qué intención? Gente sin oficio", escribió la joven.

En el último mes, el peor enemigo de Jocelyn ha sido las redes sociales, tras el accidente de avioneta que sufrió junto con Daniel Salcedo en Perú.

Recientemente, se filtró una presunta conversación entre ella y una amiga en la que mencionaba que estaría embarazada de su novio Salcedo. Ante ello, Jocelyn aclaró que todo es falso y que no se encuentra en estado.

Actualmente, la joven está en Manta para cumplir con las medidas sustitutivas por el presunto delito de fraude procesal. Estas incluyen la prohibición de salida del país, presentación periódica y el porte de un grillete electrónico.

Hace aproximadamente 12 días, la exreina de belleza se refirió al grillete que porta y aclaró que no tiene propiedades en Manta.

"Sí es verdad, tengo el grillete en el pie izquierdo. Como pueden, la cicatriz de la operación de la fractura de la clavícula. '¿Qué por qué salí caminando del hospital?' Como que 'no me pasó nada'. Porque la clavícula queda arriba. No en los pies. Puedo caminar, señores. El grillete lo tengo en el pie, no en la boca, y puedo seguir sonriendo las veces que me de la gana", dijo Mieles en un video

Lea en temas relacionados:

En video: