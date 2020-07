Es momento de acabar con el estigma de las mujeres que no quieren hijos

Desde el comienzo de los tiempos se ha esperado que las mujeres tengan hijos. La sociedad considera que ese debe ser su principal objetivo en la vida. Pero para sorpresa de los más tradicionalistas, cada vez más mujeres está decidiendo no tener hijos.

Las razones para no querer tener hijos son variadas, algunas no sienten que tienen el sustento económico suficiente para darles una buena vida, otras porque primero quieren concretar ciertos planes y otras porque simplemente no los quieren.

Los cuestionamientos y señalamientos son inevitables. Quienes decidimos no tener hijos, somos víctimas de ello: "¿Pero qué será de ti cuando seas vieja?", "un hijo es una bendición", "después vas a querer y no vas a poder". Los estigmas son demasiados y es momento de frenarlos.

No porque tengamos útero, las mujeres estamos obligadas a procrear.

Tener o no hijos no nos define como mujeres. Cada una es libre de llevar su vida a su modo y nada ni nadie debería presionarnos.

Para alguien externo es muy fácil emitir una opinión y ni siquiera las mujeres que son madres se escapan de ello. ¡Qué fácil es decirle a una mujer cómo criar a sus hijos! ¡Qué fácil es decirle a una mujer sin hijos que será miserable!.

El costo de tener hijos

Los niños no son cualquier cosa. No son una prenda que compras y si no te queda, la desechas. Implican una gran responsabilidad que no sólo consiste en mimos sino también en una fuerte inversión de dinero que dura al menos unos veinte años.

Según los datos más recientes de la USDA, Encuesta de gastos del consumidor en Estados Unidos, una familia gastará aproximadamente $12,980 dólares al año por niño. Los padres de un matrimonio nacido en 2015 de ingresos medios y casados pueden esperar gastar $ 233,610 (más inflación) en alimentos, vivienda y otras necesidades para criar a un niño hasta los 17 años. Esto no incluye el costo de una educación universitaria.

Tener hijos también tiene un efecto negativo para el planeta. Un estudio realizado en Suecia descubrió que tener un hijo menos por familia puede ahorrar casi 60 toneladas de emisiones equivalentes de carbono al año.

Otro punto es que cada vez son más las mujeres que trabajan y son responsables por completo de sostener u hogar. Esto las ha obligado a retrasar la maternidad o descartarla.

Y sí, la crisis mundial también es una razón para elegir no tener hijos. Entre el tema del calentamiento global, los bajos salarios, los movimientos sociales y la constante amenaza de una tercera guerra y pandemias, son para no querer traer más hijos.

Muchas personas piensan que las mujeres que no quieren hijos odian a los niños o que tienen frustraciones en la vida. ¿Por qué asumir sus motivaciones? No tener hijos no es una condena, al igual que tampoco lo es no tener una pareja o no casarse. Hoy en día vivimos de tantas maneras que no es posible seguir viviendo con tantos prejuicios. Si eres de las que tiene un matrimonio feliz y con hijos a la manera tradicional ¡está bien!. Si formaste una familia homoparental y tuviste hijos porque adoptaste o recurriste a otro métodos, ¡está bien!. Si tienes pareja pero no quieren hijos, ¡está bien! Y si eres una mujer de 20, 30 o 40 años y vives sola y sin hijos ¡también está bien! Es momento de dejar los prejuicios.

