Ecuador: Los tatuadores se reactivan en la pandemia con un protocolo de bioseguridad

Acorde a los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), se puede estimar que en el Ecuador los empleos vinculados a actividades artísticas y culturales, representaron, durante el 2019, el 3,88% del total.

El empleo está compuesto por la categoría correspondiente al empleo adecuado, empleo inadecuado y empleo no clasificado. De esta manera los empleos adecuados culturales representan el 46,15%, el empleo inadecuado cultural es el 51,60% y el no clasificado el 2,25% del total del empleo cultural.

El sector cultural dinamiza alrededor de 140 mil plazas de trabajo que corresponden a empleos formales dentro de la industria y sus actividades conexas.

En esta categoría se encuentran artistas, gestores, productores culturales, pero también personas que trabajan alrededor de estas industrias, como son cajeros de cine o teatro, el personal de limpieza de una sala de conciertos, trabajadores de un restaurante o cafetería de un centro cultural o, incluso, el operario de una imprenta.

Un sector importante es la industria del tatuaje, la cual ha sido por años relegada e incomprendida, sin embargo, a través del tiempo y la evolución de la sociedad estos preconceptos han ido desmitificándose y ha permitido que este arte vaya, ampliando sus capacidades, oportunidades y alcances, dentro del campo social, laboral y cultural.

Esto ha generado dentro de los profesionales de este arte, una responsabilidad con la ciudadanía, no solamente en el campo artístico cultural, sino también en el campo de bioseguridad, ya que, al ser una profesión que ejerce el arte sobre la piel, el cuidado sanitario es un pilar fundamental en el ejercicio de profesional, para lo cual se ha elaborado un protocolo de bioseguridad tomando en cuenta las recomendaciones tanto del Ministerio de Salud del Ecuador, como las de la Organización Mundial de la Salud.

Según el artista tatuador, Patricio Nardi, al contar con el modelo de protocolo que se ha instaurado en otros países, el gremio de los tatuadores decidió crear uno propio para poder desempeñar sus actividades de manera segura a nivel nacional.

"Contábamos ya con medidas estrictas de bioseguridad sobre las cuales pudimos trabajar un modelo funcional de emergencia avalado por la OMS. Tuvimos varias reuniones con representantes del Coe nacional así como el apoyo del ministerio de cultura. Las reuniones virtuales de dieron a raíz de un acercamiento de estas entidades a cada uno de los artistas que se vieron afectados por la emergencia sanitaria. Posteriormente organizamos un comité para la revisión de todo lo conversado en estas reuniones y para ser implementado en todos los estudios a nivel nacional", detalló Nardi.

En este sentido señala que los dueños de estudios deben acatar la normativa dentro de los parámetros establecidos para poder funcionar de manera segura.

Estos en líneas generales son:

. Haber realizado el curso de PCI de la OMS

. Instalar todas las medidas de distanciamiento social y desinfección dentro del estudio.

. Contar con todas las medidas de protección tanto para el cliente como para los (medidas epp).

. Reducir el número de citas y artistas dentro de el establecimineto.

. Hacer un seguimiento de los clientes antes de asistir a su cita.

. Gestionar toda la información vía digital.

. El aforo se reduce al 50% de la capacidad.

. La citas únicamente se realizan a través de medios digitales como correo electrónico, redes sociales o videollamadas.

"Antes de cada cita enviamos un informativo a cada cliente para que venga con su respectiva mascarilla y kit de desinfección.

Se le hace llegar una ficha técnica que debe llenar y se realiza un seguimiento. La estación de trabajo se limpia totalmente luego de cada cita con un agente desinfectante de alto poder.

Las mesas como las camillas cuentan con sus barreras de protección las cuales se descartan inmediatamente luego de cada sesión.

El lavado de manos es obligatorio y constante. La bata y la mascarilla que usa el aplicador son desechadas. Las máquinas y las superficies de trabajo de esterilizan con un agente desinfectante. El resto de materiales son descartados", acota el artista tatuador.

Respecto a la experiencia de la gente que se ha hecho tatuajes en esta pandemia, Patricio cuenta que la gente ha tenido mucha paciencia para asistir a su cita.

Se maneja una agenda muy organizada por lo que el tiempo de espera puede variar.

"Al darles toda esta información la gente se siente más segura y confiada de venir a nuestra tienda. Hemos visto que ha un interés muy grande y agradecemos todo el apoyo recibido. Creo que la clave está en la información y en saber comunicar toda la gestión que hemos realizado", manifiesta Nardi.

¿Quiénes no pueden dar este servicio?

. Personas que presenten sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con COVID-19, hasta descartar la confirmación de un caso positivo.

. Personas que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal (2 metros) con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un período de al menos 14 días. Durante ese período, el empleador dará seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

. Personas que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria y factores de riesgo; como personas con discapacidad, tercera edad, embarazadas o por padecer enfermedades catastróficas o afecciones médicas anteriores como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, entre otras.

Sobre el protocolo de bioseguridad para tatuadores:

• INFRAESCRUCTURA

Los establecimientos deberán contar como mínimo con un baño o batería sanitaria equipada con:

a) Lavamanos;

b) Inodoro;

c) Dispensador de jabón de pared provisto de jabón líquido;

d) Dispensador de antiséptico, dentro o fuera de las instalaciones sanitarias;

e) Equipos automáticos para secado de manos en funcionamiento o toallas desechables para

secado de manos;

f) Dispensador provisto de papel higiénico;

g) Basurero con funda plástica;

h) Provisión permanente de agua, ya sea agua potable, tratada, entubada o conectada a la red

pública.

Adicional el establecimiento también deberá contar con los siguientes requisitos:

a) Mantener un sistema de control y eliminación de plagas;

b) Áreas claramente identificadas y delimitadas, que permitan la privacidad del usuario;

c) Paredes y pisos deben ser de fácil limpieza que garanticen el cumplimiento de normas

higiénicas y sanitarias;

d) Energía eléctrica;

e) Sistema de alcantarillado o desagües funcionales que permitan el flujo normal del agua hacia

la alcantarilla o al colector principal, sin que exista acumulación de agua en pisos, inodoros y

lavabos;

f) Sistema de eliminación de desechos conforme al plan Integral de Gestión de desechos;

g) Superficies de trabajo de material de fácil limpieza y acabado liso;

h) Área e instalaciones para el lavado de material, actividades de desinfección, esterilización y almacenamiento del material desinfectado y estéril fuera del área donde se realizan los procedimientos y de las zonas utilizadas por el público;

i) Buena iluminación natural o artificial del establecimiento;

j) Camilla o similar de fácil limpieza, liso y en buen estado de conservación, donde se realizarán los procedimientos descritos;

k) Guardianes o recipientes para desechos corto punzantes;

l) Equipo para la esterilización de los instrumentos y otros materiales;

m) Basureros con funda (color rojo para el caso de fluidos corporales o restos de sangre) y tapa,

accionado por medio del pie;

n) Botiquín para primeros auxilios; que únicamente debe contener medicamentos de libre venta y dispositivos médicos de bajo riesgo como, por ejemplo: alcohol, gasa, agua oxigenada, vendas, algodón, esparadrapo, curitas, guantes desechables, pomadas analgésicas tópicas, yodopovidona y anestésicos tópicos locales. Estos medicamentos y dispositivos médicos deben estar almacenados adecuadamente conforme la temperatura de almacenamiento indicada en la etiqueta, no deben estar caducados y deben contar con el respectivo registro sanitario.

Así mismo, estos establecimientos deben de cumplir con él lo que señala el numeral 6 del presente Instructivo Externo, que establece:

• MATERIALES DE TRABAJO

Para poder realizar los diferentes procedimientos autorizados para este tipo de establecimientos,

los materiales y productos de trabajo deberán ser seguros, inocuos y cumplir con las siguientes

disposiciones:

a) Los productos, materiales e instrumentos de trabajo se almacenarán en un lugar limpio y

seco, de acuerdo con las condiciones de luz, temperatura e higiene determinados por el

fabricante o el distribuidor del producto;

b) Los materiales que se utilicen y que entren en contacto con las personas deben estar

limpios, desinfectados, estériles y en buen estado de conservación;

c) Los dispositivos destinados directamente a atravesar o penetrar la piel, las mucosas u

otros tejidos, como agujas entre otros deben ser estériles o de acero quirúrgico que

permitan su fácil desinfección y esterilización; para el caso de materiales desechables

deberán estar debidamente sellados en su empaque original unitario;

d) El material estéril deberá ser almacenado en contenedores o recipientes cerrados;

e) Las tintas y pigmentos deberán ser aptos para su uso en tatuaje o micropigmentación, no deben ser tóxicos, no deben estar caducadas y deben contar con el respaldo documental que demuestre que son para uso humano;

f) Las tintas que vayan a utilizarse en una sesión deberán colocarse en recipientes de un solo uso y desecharse posteriormente;

g) Los elementos destinados a ser utilizados como piercings serán de material hipoalergénico y cualquier tipo de material no poroso que permita su esterilización;

h) Los instrumentos de rasurado y afeitado serán de un solo uso.

Los establecimientos deberán de cumplir con el numeral 9 del Instructivo Externo que menciona:

• PERSONAL

El personal encargado de realizar procedimientos en los establecimientos objeto de este instructivo deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Estar vacunado contra hepatitis B y tétano, la periodicidad de la vacunación será conforme el esquema propuesto por el Establecimiento de Salud;

b) Utilizar guantes de tipo quirúrgico estériles de un solo uso cada vez que se vaya a realizar algún procedimiento;

c) Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de realizar un procedimiento, así como también cada vez que se retorne la actividad, en caso de interrupciones;

d) El personal encargado a realizar los diferentes procedimientos, debe contar con la capacitación comprobable necesaria en las áreas de: esterilización, primeros auxilios y manejo de desechos;

e) El personal encargado de realizar los diferentes procedimientos que sufra lesiones de la piel por heridas, quemaduras, enfermedades infecciosas o inflamatorias deben cubrirse la lesión con material impermeable; cuando ello no sea posible, este personal se abstendrá de realizar procedimientos en contacto directo con los clientes;

f) El personal encargado a realizar los diferentes procedimientos debe utilizar ropa limpia y específica para su trabajo, que será sustituida siempre que se manche de sangre o fluidos corporales.

Ante la emergencia sanitaria que vive el país y como apoyo a la reactivación económica, el presente protocolo está elaborado con el afán para atender las necesidades del sector al cual va dirigido (establecimientos que prestan servicio de micropigmentaciones, tatuajes y perforaciones corporales).

Una vez que se cumplan estos puntos, podemos aplicar los lineamientos expuestos en este documento, que van a servir de mejor manera que se precautele la integridad y salud de todas las personas que acudan al establecimiento, como así, al personal que labora en él.

ARCSA, considera que en el marco de sus competencias y atribuciones, además de que estos establecimientos cumplan con lo que se encuentra delineado en este protocolo, aquellos establecimientos deben de cumplir con los puntos que establece el Instructivo Externo: Permiso, Control y Vigilancia de

Establecimientos donde se realizan micropigmentaciones, tatuajes y perforaciones corporales, puntos que deben de encontrase en total aplicación, por cuanto son establecimientos que son regulados y controlados por la autoridad sanitaria, con el fin de precautelar la salud de la población.