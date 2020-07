Nati Jota, víctima del ciberacoso: La periodista compartió un audio donde la insultaban

La periodista e influencer Nati Jota hizo público un audio donde era agredida verbalmente por parte de un hombre.

"Gracias pu…, pu…, puti…, reventada, me ahorco el ganso viendo las fotos tuyas, hija de pu…", decía el usuario.

La periodista subió esa captura con parte del audio a su cuenta de Instagram.

"Qué triste, no pude ni terminar de escucharlo del rechazo que me dio", escribió como título.

Al audio y a su fotografía le siguió una reflexión sobre la violencia machista, que mostró en varios posts.

La periodista compartió la agresión e hizo una profunda reflexión sobre la violencia machista. - Instagram

"¿Sabés por qué subo esto? Porque es horrible. Porque es incómodo. ¿Y sabés por qué es incómodo? Porque es demasiado real", comenzaba.

La periodista, escribió que "esto pasa todo el tiempo expresado en otras millones de formas".

Asimismo, comentó que los usuarios le había propuesto hacer público el nombre del agresor pero que ella decidió no hacerlo.

"¿El va a aprender por que le lleguen 3 millones de puteadas?No. ¿Yo me voy a sentir mejor por que lo agredan? Tampoco. Elegí responderle pidiéndole por favor que reflexione. Tiene 21 años. Está a tiempo. Tengo esperanza", determinó.

"Ojalá escuchando esto se despierte algún otro. ¿Entendés por qué no hay que ser un machirulo? ¿Odiás quedar generalizado en estos modelos de verga? Ponele play de vuelta. ¿Te da verguenza? Dale otra vez", escribió en un extenso texto.

"Y suena bruto, pero esta misma manera de vernos es la que tienen los que nos violan y nos matan. Te lo juro, no es exagerado. Listo, ahora te libero, no lo escuches más. Pero seguro te queda retumbando. Como a nosotras, las que seguimos. Y como cada nombre de la que ya no está", concluyó.

La actriz, en diálogo con Teleshow, afirmó que al hablar con el agresor, se disculpó.

Me dijo… no sé qué, excusas… Por suerte, no me siguió bardeando”, dijo.

Me pareció mejor mostrarlo y generar conciencia y no ponernos a bardear a una persona. Para mí es más valioso hacer de esto algo general y multiplicar un cambio, en lugar de meterse con una persona”, añadió.

