Entrevista a Hebe de Bonafini: "No vamos a la plaza pero hacemos plaza"

Descarnada. Irreverente. Activista. Con una clara ideología política. Sin pelos en la lengua. Ella es Hebe de Bonafini la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, la asociación argentina fundada durante la dictadura de Jorge Rafael Videla, con la finalidad de encontrar a los detenidos desaparecidos para posteriormente luchar por la detención de los responsables.

Las Madres de Plaza de Mayo, son un icono en Argentina.

Los pañuelos que portan las madres en sus cabezas, es su sello de identidad, pañuelos pintados sobre el asfalto de la plaza, donde se reunían todos los jueves, pasase lo que pasase antes de que llegase la pandemia

En la actualidad, Hebe, de 91 años, se encuentra en cuarentena, sin salir de su casa para protegerse del virus, pero sigue militando, desde su hogar.

CUARENTENA DE LAS MADRES

"No vamos a la plaza pero hacemos plaza", enuncia Hebe, quien dice que en la cuarentena "la pasa bien" porque tiene mucho trabajo.

La presidenta de las madres, narra que convirtió su cocina en la plaza.

"Hacemos todos los jueves la plaza virtual 'mateando con Hebe', o sea, que la cuarentena la paso con mis compañeras, imaginando que salimos a la plaza todos los jueves, cada compañera toma su pañuelo, me llama y me dice 'ya vamos' y pone su pañuelo en la puerta, en la vereda o en la calle, imaginándose que van a la plaza…Yo mientras hablo, me imagino que voy a la plaza", asevera.

Asimismo Hebe, asegura que no han interrumpido las tareas que hacían antes.

"No dejamos d hacer nada d lo que hacíamos, de juntar para los chicos que no tienen, arroz, fideos, hacemos todas las semanas hacemos compras de leche, ropa, todo lo que necesiten. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin estar en la calle, sin salir por teléfono", expone.

SU OPINIÓN SOBRE LA LABOR PRESIDENCIAL DE ALBERTO FERNÁNDEZ

En la opinión de Hebe, el presidente Alberto Fernández "está tomando medidas muy interesantes pero a veces no las puede cumplir".

La dirigente, piensa que necesita "más apoyos".

"A veces promete cosas que son muy fuertes, como sacarle un poco de dinero a los que más tienen y no ha podido, reformar a la justicia y no ha podido, expropiar a una gran empresa nacional que robó millones y miles y miles de de dólares-en referencia a Vicentín- y no ha podido porque se ha quedado un poco solo", declara.

Para Hebe, Fernández "ha tomado medidas extraordinarias" para proteger "por encima de todo la vida".

ES ESCÁNDALO DENUNCIADO POR LA AFI

A principios de junio, la Agencia Federal de Inteligencia denunciaba al Gobierno de Mauricio Macri por espionaje ilegal a miembros de la oposición y a medios de comunicación, llegándose a filtrar una lista con el nombre de más de 400 periodistas.

El Gobierno, habría accedido a la información de los comunicadores durante su acreditación en la cumbre del G20.

Cristina Fernández de Kirchner, fue una de las llamadas a declarar al juzgado federal de Lomas de Zamora, como testigo en el marco de la investigación por el supuesto espionaje.

Hasta el momento, se han ordenado 22 detenciones de exfuncionarios y supuestos exespías.

Al preguntarle a Hebe su opinión al respecto, sostiene que no le sorprendió.

"Las madres ya los conocíamos. Ellos dependen de la época de la dictadura", argumenta.

Más contundente, añade que "son gente que para ellos la vida no tiene ningún valor, ellos no ven nada más que el robo".

"Hacen tantas porquerías y creen que todos son igual y entonces espían, y espían a su propia familia, a su hermana, a su cuñado, porque el que roba piensa que todos roban y ese es el tema, cuando uno roba dice 'bueno, todos son igual que yo' y entonces es tan asqueroso que espía", agregó.

¿Qué pasaría, en opinión de Hebe, si Macri continuase como presidente?

"Estaríamos todos muertos, igual que en Brasil y EE.UU Es el modelo que aman, viven pensando en Bolsonaro, Macri se cree uno de ellos, pero pasa que Macri es muy mentiroso pero no sabe mentir y los otros dos sí saben. Son mentirosos seriales", determina.

VISIÓN POLÍTICA SOBRE BRASIL Y MÉXICO

Pese a ser dos países con presidentes de ideologías totalmente contrarias, tanto en Brasil como en México, la economía no se ha paralizado por el Covid-19, lo que está contribuyendo a que se extienda.

Hebe, expresa que no puede poner a José Manuel López Obrador junto a Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro es una bestia, que no le importa la vida de nadie más que la de él, un tipo desagradable detestable, dictador, pero en cambio Obrador es un señor, se habrá equivocado, le habrá parecido que estaba bien pero no lo podemos comparar de ninguna manera, yo lo he conocido y es un hombre que ha peleado mucho por México y México no es un país fácil", puntualiza.

DÍA DE LA BANDERA.

El 20 de junio, es el Día de la Bandera en Argentina.

Allí, se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano, uno de los principales patriotas que impulsó la Revolución de Mayo.

Ese día, ocurrieron incidentes en la plaza, donde movimientos de ultraderecha, mancharon los pañuelos y pintaron esvásticas.

Los Pañuelos de Las Madres de Plaza de Mayo, situados frente a la Casa Rosada, son todo un icono argentino, - Instagram

"Toda la población reaccionó para volverlos a pintar", informa Hebe, quien además agrega que "el Día de la Bandera para la madre es todos los días".

"Hay gente que la pisotea y la ensucia pero está tan alta la bandera, hay una canción que lo dice, y es cierto, pero por más que ellos la lleven en la mano no es nuestra bandera, la llevan sucia, pero en cambio nosotros está tan alta la sol y blanca que nunca la van a poder ensuciar como ellos quieren", manifiesta.

RELACIÓN DE HEBE CON CRISTINA

Políticamente, Hebe de Bonafini es una gran defensora de Cristina Fernández de Kirchner.

Respecto al pedido de la expresidenta de televisar el juicio de la obra pública, la presidenta de Las Madres de Plaza de Mayo asegura que "Cristina es una mujer muy inteligente".

"Es lo mejor que hemos tenido, la mejor mujer que yo he conocido, la habilidad que tiene internacional, nacional, todo lo que hace lo tiene muy pensado, si ella decidió eso es porque tiene muchos ases en la manga, no uno solo y seguramente tendrá muchas cosas para decir y por eso quiere el juicio oral público".

La dirigente expone que la oposición le tiene miedo a Cristina y por eso la "difaman".

Sobre las declaraciones que hizo recientemente el periodista Baby Etchecopar en las que definía a la vicepresidenta como "el cáncer de Argentina", Hebe es parca pero clara.

"Para el enemigo, ni agua", sentencia.

SITUACIÓN BOLIVIANA

Jeanine Áñez, presidenta autoproclamada en Bolivia, tras muchos conflictos, promulgó la Ley para celebrar las siguientes elecciones el 6 de septiembre, mientras Evo se encuentra como refugiado político en Argentina.

Hebe relata que ella conoce "mucho a Evo", pero que la situación en el país es demasiado compleja para resumirla.

A Jeanine Áñez, "la mujer esta que dice que gobierna", la describe como "una porquería de mujer".

EL COMPROMISO POLÍTICO DE LAS MADRES

La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo apuntala que la principal labor de la asociación ha sido la comunicación.

"Las madres somos comunicación porque la comunicación siempre es un gran poder y está siempre en manos del enemigo", subraya.

Hebe refuerza que las madres "defienden la vida" y que nunca cobraron pensión por sus hijos, de los que dice que "no han muerto".

"Están más vivos que nunca, en cada hombre y cada mujer que levante su bandera".

