Constanza Pendola revela las claves para hacer de tu pasión el trabajo soñado

Actualmente, las mujeres se encuentran ocupando más lugares que nunca en el ámbito laboral. La búsqueda de la independencia y la autonomía, ha propiciado la exploración de nuevos campos como el autoempleo. De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cerca de la cuarta parte de las mujeres que trabajan en la región son trabajadoras por cuenta propia (22%).

Así se llevan las maxifaldas para las chicas de cuerpo ovalado te decimos cómo vestir este tipo de cuerpo y cómo llevar la tendencia de este verano 2020

Es por eso que a la par, han surgido proyectos dedicados a inspirar a quienes están pensando en emprender, así como a brindar apoyo a quienes ya cuentan con una empresa propia. Una de estas plataformas es Zpace, que nació como una idea de Alina y Carolina, para mejorar la vida de las mujeres latinoamericanas a través del emprendimiento. De esta manera, ambas pretenden ayudarlas a conseguir su libertad emocional y financiera.

Para lograrlo crearon Caminos, un foro virtual donde 20 emprendedoras exitosas, de 16 países latinoamericanos, compartirán sus caminos con el objetivo de inspirar a cientos de mujeres en el mundo quienes sueñan con autosuperarse y emprender sus negocios.

Constanza Pendola habla sobre sus inicios en el emprendimiento

Una de ellas es Constanza Pendola, joyera chilena creadora de Delacons. Tras varios años de combinar la creación de accesorios con su trabajo como psicóloga, finalmente decidió perseguir su pasión y convertir su hobbie en un negocio de tiempo completo. Ella nos habló de su experiencia al pasar de trabajadora a emprendedora, y cómo fue que tomó la decisión de abandonar la carrera para la cual había estudiado, para encontrar su verdadera vocación.

Su instinto siempre ha sido su mejor aliado, ya que fue así como se inició en el mundo de la joyería para crear diseños para ella misma, sin saber que tiempo después se convertiría en su forma de vida. Constanza recuerda que al inicio comenzó a vender por que las personas comenzaron a interesarse en sus modelos, hasta que en 2015 decidió abrir una cuenta de Instagram dedicada a promocionar su trabajo.

No fue hasta 2017 que finalmente se animó a dedicarse a la creación de joyas completamente. Su principal impulso para hacerlo, fue el darse cuenta que su trabajo de psicología no era tan gratificante para ella como la joyería.

"Psicología nunca me gustó mucho, no me llenaba, en cambio cuando hacía un anillo o un collar me sentía tan feliz que fue claro para mi que quería dedicarme a eso… Además de que en ese momento ya era algo que me daba dinero."

El cambio se dió después de perder su trabajo en la escuela donde trabajaba, un momento que recuerda con gratitud, ya que de lo contrario habría sido muy difícil para ella dar el paso a dedicarse a su pasión de tiempo completo.

"Cuando me despidieron, yo pensé: esta es mi oportunidad para no buscar un trabajo de psicología y probar qué tal me va dedicarme a las joyas… Una de las cosas que más me ayudó fue que siempre supe que iba a poder, en mi cabeza no había espacio para un 'no'."

Una vez dedicada a su negocio, uno de los mayores retos iniciales fue ordenarse, ya que como Constanza lo dice, no es lo mismo ser un empleado y que todas las jornadas estén delimitadas por horarios fijos, a ser responsable de la propia rutina de trabajo. Para ella una de las dificultades más grandes, es tener la capacidad de deslindarse para poder descansar en fines de semana y para no trabajar todo el día.

Constanza Pendola - Instagram

Por otro lado, su mayor satisfacción es poder decir que su trabajo es su hobbie, que siempre puede trabajar feliz y encontrar sentido en lo que hace.

"Nunca estoy aburrida, por que cuando me aburro me pongo a trabajar y como es algo que me apasiona, siempre me entretiene… No es lo mismo a los seis años que estuve trabajando en un lugar donde todo el tiempo estaba aburrida y no encontraba sentido a lo que hacía."

Por último Constanza recomienda a las mujeres que desean emprender es buscar un proyecto que les apasione y visualizar que va a ser exitoso.

"Para mí, la clave fue siempre sentir el amor por lo que estoy haciendo y creer que lo que estoy vendiendo es real y tiene sentido para alguien. Yo creo que el simple hecho de creer en sí mismo y sentir la pasión es suficiente para que eso se traslade al trabajo. "

Te recomendamos en video: