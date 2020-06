Templo hindú que estaba hundido fue redescubierto tras bajar los niveles de un río

View this post on Instagram

ओडिशा की महानदी में एक प्राचीन जलमग्न मंदिर मिला है,19वीं शताब्दी के मध्य में मंदिर को स्थानांतरित कर सुरक्षित व ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जो वर्तमान में पद्मावत गांव का गोपीनाथ देव का मंदिर है। मंदिर के निर्माण शैली आज से 400 से 500 साल पुरानी है, मूल गांव में ऐसे कई मंदिर थे।