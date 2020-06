¡Del cielo a lo hondo! Esta astronauta también se convirtió en la primera mujer en pisar lo más profundo del océano

Kathy Sullivan es una mujer excepcional. Esta estadounidense puede presumir de haber conocido el universo y también de haber pisado lo más el punto más profundo del océano. Se trata de una estadounidense que es geóloga y astronauta de la NASA.

36 years after my space walk, I became the first woman to dive to the deepest known spot in the ocean – the Challenger Deep. #WorldOceansDay pic.twitter.com/KWJxx4fBYR

— Kathy Sullivan (@AstroKDS) June 9, 2020