Sé parte de ZPACE: si eres emprendedora, es el espacio ideal para ti

View this post on Instagram

Tu determinas tu valor, nadie más. NO te quedes en un lugar que NO saca lo mejor de ti. NO te quedes en un lugar que NO te reta, no te llena, no te suma, no te potencia. NO te quedes en un lugar por su “reputación”. NO te quedes en un lugar por compromiso. NO te quedes en un lugar donde no puedes explotar todos tus talentos. NO TE QUEDES. – Sentirse atrapada en un trabajo donde no te sientes valorada, donde se te cortan las alas, donde te sientes estancada, es SOFOCANTE. DEFIENDE tu talento, defiende tu potencial. Decídete, libérate y vuela. – Solo dependes de ti.