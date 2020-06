El repudio de las famosas argentinas contra el fiscal que calificó una supuesta violación como "desahogo sexual"

Varias famosas argentinas expresaron su rechazo antelas palabras del fiscal, Fernando Rivarola.

El fiscal, utilizó las palabras "desahogo sexual doloroso" ante la denuncia de una joven por violación en manada en 2012.

"Cada vez que a una víctima de abuso sexual elijas no creerle y digas ‘esperemos a ver qué dice la Justicia’, acordate que la Justicia dice estas barrabasadas, propias de los hijos sanos de patriarcado", expresó Thelma Fardin en Twitter.

"Desahogo sexual…manga de hijos de puta", expresó más contundente la conductora Narda Lepes.

Mientras, Luciana Salazar pidió “juicio político" para el funcionario.

"La justicia necesita ‘desahogarse’ de personajes lamentables como él", expresó.

La actriz y cantante Lali Espósito, grabó un video en su Instagram donde expresaba su desacuerdo con la causa.

"Lo cierto es que me aterra, me aterra, traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico, me da pánico -insistió- que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos", manifestó.

Después del video publicó una fotografía del fiscal y de los seis acusados de violación.

¡No vamos a callarnos! afirmó.

Cinco de los seis jóvenes acusados fueron imputados por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas".

La decisión del fiscal contra una denuncia por violación generó el repudio de los sectores feministas. - Instagram

Este miércoles, se dio a conocer que Rivarola avanzó en el cierre de la causa.

El fiscal, modificó la calificación de "abuso con acceso carnal" por la de “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”

No te pierdas el video en