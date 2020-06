Repudio de famosos argentinos por el asesinato de George Floyd

Famosos argentinos, también expresaron su rechazo en este Black Tuesday por el asesinato de George Floyd a manos de un policía.

En el martes, varios personajes públicos colgaban un fondo negro sobre su instagram, para expresar su repudio ante el crimen que ha conmovido al mundo.

Uno de ellos fue Lionel Messi, quien publicó en su cuenta de Twitter un cuadrado negro, para unirse a las personas que organizaron la jornada de reflexión en el Blackout Tuesday.

Su esposa, Antonella Roccuzo, también se unió a la iniciativa.

La mujer de Messi, además de publicar el fondo negro añadió otra fotografía de una mujer negra.

Debajo, escribió el mensaje en inglés Together is how we move forward. Together is how we make change ("Juntos es como avanzamos. Juntos es como hacemos el cambio).

Lali Espósito, quien se encuentra en Madrid, participó también con el cudrado negro bajo el hastag #Theshowmustbepaussed.

Nicole Neuman, añadió al fondo oscuro, dos manos de distinto color.

" Lugar de nac: la tierra. Genero:igualdad Raza: humana Religión:amor", escribió la modelo y conductora.

Calu Rivero, residente en Brooklyn desde hace unos meses, también se sumó al Black Tuesday.

No obstante, la actriz y modelo publicó otras imágenes con jóvenes afroamericanos que generaron controversia.

Estas, pertenecían a una campaña comercial que realizó.

“Comunica amor /Communiquer l’amour / Communicate love”, escribió, la también llamada Dignity.

Esto generó fuerte controversia entre sus seguidores.

El conductor de Los angeles de la mañana, Ángel de Brito publicó un tuit irónico.

"Me gusta que Calu escriba en inglés porque USA estaba esperando sus comentarios", esribió.

Clu Rivero publicó unas imágenes por la muerte de George Floyd que provocaron el rechazo de muchos usuarios. - Instagram

Otros usuarios, también atacaron a la actriz vía Twitter.

“Calu Rivero: ‘Holis, miren tengo amigos afroamericanos. No soy racista’. ¿Con qué necesidad?” “Foto y mención de Calu: vieron que no muerden los negros. Son re lindos”, fueron algunas de las respuesta a Rivero.

La acriz originó tanta polémica que llegó a ser trending topic.