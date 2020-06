En una entrevista con el medio Pulzo, una mujer, llamada Milagros, conmovió a muchos. Mujer pidió que la dejen regresar a su país en medio de lágrimas

La emergencia por el COVID-19 tiene en alerta a todo el mundo.

Varios países han tomado decisiones radicales para frenar el contagio.

Esto, implicó en Colombia el aislamiento obligatorio por cerca de dos meses.

Aunque varios sectores de la economía se han reactivado, son muchas las personas que perdieron su trabajo o no han podido volver.

Por eso, las comunidades vulnerables están pasando muchas necesidades.

Entre estas comunidades están los venezolanos en el país.

Para nadie es un secreto que hay muchos migrantes del país vecino que por el aislamiento, quedaron encerrados en el país.

De hecho, en Bogotá, ya han hecho varias manifestaciones para conseguir atención y permiso para volver a sus casas.

Algo, que por ahora sigue siendo complicado por varias razones.

Ahora, Pulzo entrevistó a una de las migrantes, que se sinceró en la entrevista.

Ella y muchas otras personas, viven con sus familias en un campamento.

En medio de lágrimasm Milagros pidió ayuda para volver a su país, pues aunque tienen las medidas de protección, están viviendo en condiciones muy difíciles.

"A veces se come, a veces no se come, y es difícil".