Ignacio González Prieto denuncia un asalto: "Estoy vivo de milagro"

El periodista de TN, Ignacio González Prieto, denunció un violento asalto el sábado pasado, a cuatro cuadras de su casa.

Prieto había ido a hacer unas compras a un local cercano a su domicilio.

Cuando terminó, alrededor de las 18.45 se dirigió a su auto para regresar a su hogar pero un Peugeot 208 blanco dobló a toda velocidad hacia él.

De allí, se bajaron tres hombres armados, con intención de robarle el vehículo.

El periodista trató de enfrentarse a los atacantes y en medio de la pelea bajaron otras dos personas del Peugeot, también armadas.

Hubo testigos de comercios y de personas que circulaban por la calle.

Mientras tres miembros del grupo le pegaban culetazos con la pistola, los otros le apuntaban con el arma.

Al final, los delincuentes lograron arrebatarle las llaves del auto.

"Una locura haberme peleado con cinco tipos armados. No me mataron de milagro. Me golpearon mucho y me partieron la cabeza a culatazos. Se prepararon para disparar y no lo hicieron. Gritaban: ‘¡A este lo matamos!’”, contó el periodista especializado en policiales a Teleshow".

González Prieto fue asistido en la calle por vecinos de la zona y otros miembros de la Policía Bonaerense con los que tiene contacto debido a su trabajo.

González Prieto acudió a SAME, ya que no quería asistir a un centro de salud debido al Covid-19.

Allí, le dieron algunos puntos en la cabeza para curar los cortes producto de los culatazos que recibió, y le aplicaron la vacuna antitetánica.

El periodista se encuentra en su casa recuperándose del asalto. - Instagram

Respecto al auto, fue rastreado en un trabajo en conjunto de la Policía Bonaerense y Gendarmería.

Lo localizaron en la villa Carlos Gardel, cerca del Hospital Posadas.

“En un momento se desviaron y lo estacionaron como para ‘enfriarlo’, o sea, para ver si tenía rastreo satelital. El auto apareció abandonado ahí”, relató González Prieto a TN.

