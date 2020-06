La ropa que se prueben en centros comerciales tendrá que entrar en cuarentena

View this post on Instagram

Después de casi 500 horas de debate en las que más de 17.000 personas participaron desde la virtualidad, el @ConcejoMedellin aprobó hoy el Plan de Desarrollo #MedellínFuturo con 19 votos a favor. Con esto tenemos nuestra hoja de ruta para el período 2020 – 2023. Con este aval, estamos preparados para reactivar la economía y superar la crisis social causada por la #COVID19, con un plan financiero que se ha incrementado de $18,2 billones a $22,7 billones. Este Plan tiene su enfoque en la recuperación económica y la generación de empleo, la #TransformaciónEducativa y cultural, una política social para todos, y hacer de Medellín un territorio inteligente y sostenible, con una #Gobernanza al alcance de todos. #MedellínFuturo