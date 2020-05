¿Señorita Colombia no irá a Miss Universo? Raimundo Ángulo perdió la franquicia

View this post on Instagram

Natalie Ackermann (@natalieackermann) | Miss Germany 2006 | También estuvo en la elección y coronación de la Srta Atlántico 2018 | Ella es una Barranquillera muy querida y divina! Tambien fue Srta Atlnrico. Me enamoró en esos minutos que compartí con ella! 😍😍😍 Ella es una de las Colombianas que ha representado a otro país en el certamen de belleza más importante del mundo. Dos Barranquilleras en un mismo escenario (Valerie y Natalie) Opiniones? 2006 ó 2018? #MissGermany #MissAlemania #MissUniverso #MissUniverse #MissUniverse2006 #MissGermany2006 #NatalieAckermann #Barranquilla #SrtaAtlantico2018 #SrtaAtlantico #CBA