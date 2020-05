Se complica la situación para Sebastián Villa después de que se hayan publicado capturas de chats

La causa que investiga la denuncia que realizó Daniela Cortés contra Sebastián Villa por violencia de género continúa.

En defensa de Cortés han declarado su hermana y a Erika Osorio Rojo, su mejor amiga.

Como pruebas, se han mostrado capturas de chats que comprometen al futbolista colombiano, quien declarará ante la justicia mañana.

En esas conversaciones, se lee cómo Villa reconoció que iban a ser padres y también cómo admitió que en más de una oportunidad pegó a Daniela.

Sebastián Villa junto a su expareja, Daniela Cortés, quien lo denunció por violencia doméstica y amenazas. - Instagram

"La amo, no sé que me pasó. Se me fueron las luces", se puede leer.

En otros de ellos, se ve en el chat de la hermana de Daniela, una videollamada a las 4.24 am.

"¿Qué pasó? Usted llamándome a las 4:24 am, escribía ella al día siguiente. "Mana, Sebastián me pegó. Yo no doy más", respondía Cortés.

Asimismo el 16 de mayo Rojo declaró por videozoom ante la fiscal e Lomas de Zamora Verónica Laura Pérez.

Por videoconferencia asistieron el abogado de Cortés, Fernando Burlando, y el de Villa, Martín Apolo.

Ororio, relató que desde hace dos años Daniela le contaba los malos tratos que sufría a manos de Villa.

"Ella podía llamarme una semana decirme que estaba bien, muy felices y a los dos o tres días llamarme diciéndome que le había pegado, que estaba con su manera bipolar, no pasaban más de quince días sin estar bien", atestiguó.

La testigo confesó que no conserva las fotografías en su teléfono "porque no quería tener esas cosas en el celular".

Según Osorio, el maltrato de Villa era también psicológico.

"él la humillaba, le bajó su autoestima como mujer, le decía que era muy fea, que le faltaba cola, echándola del apartamento”, contó.

AMENAZAS

En el escrito presentado para la denuncia de Cortés, se puede leer:

"Lo que la decide realizar la denuncia es su miedo por la vida de su familia y de su hija, creyéndolo capaz de concretar amenazas de muerte, 'hablo con sicarios…yo sé como se manejan esas cosas en Medellín", reza.

La fiscal, sobre el mencionado documento señaló que el testimonio "arroja una valoración de riesgo de violencia grave de NIVEL ALTO (con valoración de 11 puntos).

No te pierdas el video en