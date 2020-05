Personal médico colombiano recibió la camiseta de la Selección Colombia

View this post on Instagram

⁣Nuestro personal médico enfrenta hoy grandes retos y sentimos orgullo por toda la labor que están haciendo.⠀ Junto con @fcfseleccioncol, queremos que se sientan como los héroes del país y brindarles todo nuestro apoyo. 💪♥ 👩‍⚕️🧑‍⚕️ #hometeam