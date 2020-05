En la crisis, nace la iniciativa "1 minuto de cuentitos"

View this post on Instagram

Llegamos con un nuevo cuentito y esta vez con un merecido homenaje a doctores y [email protected] que están día a día cuidando la salud de los enfermos! A ustedes nuestro agradecimiento, admiración y respeto infinito! Juntos saldremos de esto! #QuedateEnCasa para que ellos puedan seguir con su trabajo sin complicaciones. También queremos desearles un feliz día de las madres a todas las mamás doctoras/enfermeras/auxiliares que están en hospitales, clínicas y centros de salud lejos de los suyos pero cuidando y sanando con amor y dedicación a los que están enfermos!! Texto de @malulyoliva Ilustrado por @dianaruedapaez Musicalización y post producción: @ni_nio Cortina musical: @magicestudioec Narración: @carogordonn Edición: @titoproanio Animación: @djpewe Producción General: @solbetancourt