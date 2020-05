Así sería la reactivación ordenada de actividades en Quito

El Director Nacional del ECU 911, Juan Zapata, señaló que se ha preparado un puesto de mando unificado para atender las emergencias y condiciones de Quito frente a la emergencia sanitaria por COVID-19.

Con la semaforización se pretende aperturar actividades estratégicas con protocolos de seguridad establecidos y reforzados así como disciplina de la gente.

“Pongamos el ejemplo de un centro comercial. Su personal debe garantizar los cuidados necesarios y respetando el 30% del aforo que debe tener, esto se verificará con contadores de personas, alcohol y gel en sus instalaciones para uso público así como las visitas a los patios de comida para comprar solo para llevar.

Con esto se garantiza una atención controlada y segura. Es diferente a que se establezcan ferias en las vías porque el control es más difícil.

Con el cambio de semáforos se irán estableciendo la apertura de ciertas actividades,

-no todas- debidamente estructuradas con los nuevos protocolos”, señaló Zapata.

Prioridades

Zapata señaló que el COE trabaja en base a una pirámide de toma de decisiones que se hace con el ministerio de Salud, Registro Civil, ECU 911 y sobre esa base se triangula cada toma de decisiones.

La crisis no se ha terminado y la pandemia sigue, aclaró y por lo tanto las medidas de distanciamiento social seguirán por un largo tiempo.

“Hay que aprender a vivir con nuestras mascarillas, uso de gel y alcohol, lavado de manos, y estar con distancia respecto a los otros.

Esto ha dado resultados positivos en los planes pilotos de construcción, las cadenas alimenticia, medicinas, entre otras. Ecuador nunca se desabasteció.

El objetivo es aprender a cuidarnos nosotros mismos. Es imposible poner un agente de seguridad a cada persona.

El Alcalde Yunda entiende que ya debemos reactivarnos siempre y cuando tengamos responsabilidad de nuestros actos. Si no tiene que salir no lo haga, eso no significa el cambio de semáforo.

¿Por qué Guayaquil se reactivo antes que Quito?

La situación de cada ciudad es diferente en varios aspectos, señaló Zapata. “Guayaquil realizó encuestas previas, monitoreos de todo tipo y ha recibido toda la información.

Ellos tienen asesores médicos externos que han determinado que tienen que volver ordenadamente a las actividades y así sucederá en Quito.

La misma secretaria de Productividad solicitó el fin de semana pasado, la reactivación de tres sectores principales de la capital como es el automotriz, textilero y maderero. Esta solicitud se hará conocer desde otros sectores también.

El nuevo horizonte para todos es sobre nuestras conductas, por ejemplo nosotros trabajamos con una herramienta a través de videovigilancia y códigos IP que alertarán cuando los ciudadanos no cumplan con las distancias, les haremos saber a través de parlantes ”, enfatizó.