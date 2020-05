Es momento de dejar de normalizar la violencia en el entretenimiento y aceptar el problema

En rede sociales hay un nombre que se ha convertido en tendencia. Con total libertad, ha subido por años canciones en diversas aplicaciones que deberían alarmar a todos. No solamente es su música, son los miles de seguidores que lo escuchan lo que asusta.

Por demasiado tiempos se ha justificado que el machismo en el entretenimiento no influye en la audiencia. Las letras y videos musicales sobre cosificar el cuerpo de la mujer "no tiene impacto"; pero aún así podemos ver hombres exigiendo cuerpos irreales, y mujeres soñando con complacer dichas expectativas.

Así sucede con todo el contenido que vemos y que al final termina educando a las masas. Este fenómeno el cual sí tiene injerencia en la forma en la que percibimos lo normal, y que termina afectando, ha crecido gracias a las redes sociales.

Son tantas las personas que participan en ellas que parece imposible controlar a los que se encuentran ahí. Hoy fue el ejemplo con un hombre mexicano que al parecer reside en España.

Él había estado subiendo sus canciones a varias plataformas y lo peor, han tenido éxito. En ellas describe violaciones, feminicidios, torturas a mujeres y niñas.

Lo que más me da coraje del estupido de Johnny Escutia es como se burla de que para México las mujeres no valemos nada y se burla de como LA LEY nunca hace para protegernos y NO actúa con respecto a los feminicidios. Siguen pensando que su pinche México lindo no es machista.

