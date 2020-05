Marcela Pagano, la periodista que aprendió economía para superarse a sí misma

Marcela Pagano tiene 34 años y cuenta con 14 de experiencia en los medios de comunicación.

Pagano, se licenció en Comunicación Social e hizo un postgrado en Periodismo para especializarse en economía y finanzas.

Hoy día, es una de las reporteras dedicadas a la economía más jóvenes en la televisión argentina.

La comunicadora, comenzó su primer trabajo en Ámbito Financiero, con 20 años.

Aún no había terminado la carrera y sus compañeros le triplicaban la edad.

Su estancia contribuyó mucho a su formación y le cuenta a Nueva Mujer que no sufrió "ninguna discriminación".

Después de pasar por otros medios de comunicación como Clarín, radio Mitre, Tv Pública y América Tv, Pagano fue fichada por TN (Todo Noticias), uno de los canales más vistos en Argentina.

La economía, en general es un área que inspira mucho respeto, incluso a los propios periodistas.

Pagano asegura que llegó a convertirse en la profesional que es ahora gracias a los suspensos que obtuvo en esa materia cuando estudiaba en el secundario.

"Esto es carne de cañón para un psicólogo, siempre fui muy estudiosa muy traga, como decimos acá, pero en la secundaria hubo una sola materia en la que a mí me costaba muchísimo asimilar los contenidos y era economía. Siempre recuerdo que la profesora que tuve fue la única que me desaprobó, que me puso un 4, cuando mis promedios eran de 9", rememora.

Esa maestra le dijo a la periodista que no tenía "pasta para economía" y a partir de ahí "algo se activó".

Marcela opina que "siempre se planteó que la economía y los números era para unos pocos".

Fueron su curiosidad y sus ganas de poder explicar a todos "un conocimiento que se presenta muchas veces como elitista", lo que la impulsaron a estudiar en profundidad la materia.

"Si yo lo entiendo, si yo mastico el concepto económico y financiero con una jerga que es especial, ¿cómo hacerlo para masticarlo y llevarlo comunicacionalmente para que todo el publico posible lo pueda entender y además le interese? se preguntó.

La comunicadora, responde a los que dicen que no les interesa este campo que "la economía es la que nos hace a todos".

"A mí no me interesa demostrar cuanto sé, a mi me interesa que la gente lo entienda", asevera

Pagano, compagina su labor de conductora escribiendo para la web de TN porque extraña escribir.

LA MUJER EN LA ECONOMÍA

En el área de económía y finanzas, es más común ver a más hombres que a mujeres.

Pagano es mujer, joven, atractiva, y en sus redes sociales tiene una legión de seguidores que la alaban por su aspecto físico.

Que una mujer tenga una buena imagen y se desempeñe en un cargo alto puede provocar que muchas veces se la juzgue más que a sus compañeros.

La periodista, afirma que "las redes sociales pueden ser muy hostiles" con ella y compañeras del rubro.

Reclama que los comentarios suelen estar dirigidos a su apariencia, juzgando "si subes o bajas de peso o si te cortas el pelo".

"Vos sos una comunicadora que está muy lejos de ser una modelo. Y no se ve tanto en los varones", asevera.

A eso, se suma el asunto de la maternidad.

"A veces cuesta que los jefes consideren para un puesto jerárquico a una mujer, porque creen que primero va priorizar la maternidad, como si no sucediese con la paternidad", reflexiona.

TRABAJAR EN CUARENTENA, EN UNA ÉPOCA DESOLADORA EN ARGENTINA

La reportera revela que hizo "un trabajo en terapia muy grande sobre cómo tratar de separar las cosas" y que no le afectasen tanto.

"Yo me expongo todos los días y en Argentina lamentablemente en lo económico muy pocas veces se tienen buenas noticias para dar", apunta.

Pagano, declara que su involucración laboral llegó a afectarle a su salud.

"En los últimos años, con cada crisis vinculada a lo cambiario sufría muchísimo, tenía insomnio y subía y bajaba de peso", comenta.

La solución para la periodista es lograr "despegarse un poquito", no hasta la deshumanización, pero sí tratar de establecer una línea.

Hoy día, Marcela puede decir que se encuentra en un postura donde intenta ser un poco optimista, incluso con ella misma, pero admite que es complicado.

La comunicadora declara que que a esta cuarentena se le adhiere "una recesión tremenda que lo único que hizo fue profundizar en las desigualdades".

Ella, cuyo sueño particularmente es "contar un día que ya no hay más pobreza en Argentina", trabaja todos los días salvo los sábados, lo que la empapa todavía más de la crisis.

No obstante, insiste en la importancia de "una comunicación responsable".

"Por algo el presidente dijo que los medios audiovisuales eran una de las tareas exceptuadas e indispensables", especifica.

EL FUTURO EN ARGENTINA POST CORONAVIRUS

El vaticinio de Marcela es que aquel que lleva muchos años ahorrando en dólares "va a tener muchas posibilidades de invertir, lo que va a generar cierta concentración de riqueza".

Pero Pagano manifiesta estar "muy preocupada" por los sectores más vulnerables.

"Los que tenían un trabajo informal, aquel al que le pagaban en comisión, noto que el consumo no va a despegar porque la gente está tratando de mantener su puesto de trabajo y eso hace que acepten reducciones de salario", detalla.

La Confederación General del Trabajo (CGT), ya ha negociado una reducción del salario del 25 por ciento.

La periodista piensa en la reapertura de los rubros de la gastronomía, hostelería, indumentaria, cines o teatros.

"No creo que la gente tenga plata en su bolsillo la parte necesaria para consumir",pronostica.

AMBICIONES

Marcela asegura sentirse "plena laboralmente" pero admite que le gustaría balancear más su vida personal con la laboral.

"La vida personal de un comunicador también es importante. A veces, hacer un balance entre esas dos vidas es algo que nos cuesta mucho", señala.

Además, exterioriza que le gustaría volver a estudiar.

"Estoy muy interesada en la comunicación del futuro, observo mucho a los jóvenes más chicos y veo un desinterés por la información sobre todo por los q tienen menos de 16 años", examina.

La periodista expresa su deseo en saber cómo se desenvolverán esos adolescentes cuando sean adultos, voten, tomen decisiones y asuman puestos jerárquicos en las empresas.

Para la comunicadora, estos jóvenes se informan solo a través de las redes sociales y de ahí surgen las fake news.

La entrevista finaliza con una despedida de Pagano desde el auto que la conduce de nuevo a su casa, a medianoche.

Era uno de los escasos momentos en los que la conductora no está en su trabajo, aunque en esta ocasión, fue para hablar de él.

