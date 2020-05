Una papaya dio "positivo" por coronavirus en Tanzania

Un revuelo se desató en Tanzania luego de que una papaya, una cabra y una codorniz arrojaran positivo en la prueba de coronavirus y generaran dudas sobre la efectividad y veracidad de los test realizados en ese país.

El presidente tanzano, John Magfuli, exigió una investigación que determinara la precisión de las pruebas debido a que “los kits de prueba importados estaban defectuosos”, declaró.

The President of Tanzania didn't trust the #WHO, so he had fake test samples sent to laboratories.

They were samples of papaya fruit, sheep, goats, and other things.

They all came back positive for the Corona virus. pic.twitter.com/jp7ll3ufU8

