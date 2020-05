"Mis hijas me convirtieron en una mujer más organizada", Claudia Schiess

La exMiss Ecuador 2011, Claudia Schiess, se ha destacado por su belleza integral, y con esto me refiero a que su físico irradia todo lo que trae por dentro al impulsar a hombres y mujeres a alcanzar sus metas.

Es madre de dos maravillosas niñas y nos compartió vía Zoom toda su experiencia como madre y emprendedora.

¿Cómo has manejado el ser madre, esposa y también como profesora de tus hijas en plena cuarentena?

Esto nos sorprendió absolutamente a todos. El mismo hecho de ser madre ya es un reto, fuera de la cuarentena.

Creo que las mamitas como yo nos pusimos a prueba para saber cómo aportar positivamente en nuestros niños.

En mi caso soy mamá de dos niñas: Luz Elena, de 2 añitos y Renée Sofía, que cumplirá 11 meses muy pronto.

En base a tu día a día ¿En qué se debería mejorar?

Sin embargo, esto nos ha ayudado a replantearnos qué estamos haciendo bien y en qué hay que mejorar como padres.

Me he dado cuenta de aspectos que debo ajustar y me he apoyado de las maestras de mi hija Luz Elena, siguiendo sus consejos para aplicarlos dentro de casa.

Es importante saber que tenemos el apoyo de gente externa y por eso hemos descubierto nuevas formas de sobrellevar esta situación en familia.

Algo que quiero compartir con todas las madres es que cuando son madres de niños pequeños -como es mi caso-, no se compliquen.

Entonces ¿Qué hacer con nuestros hijos en casa?

Pues, como papá o mamá ya sabes lo que les gusta. Yo siempre planifico actividades diarias para ellas.

Acuérdate que cuando son pequeños les gusta pintar, jugar, ensuciarse y nosotras volvemos a ser unas niñas con ellos.

Hay que permitir ciertas travesuras si quieren mojarse. Los padres sabemos que “batallas” aceptamos y pues no está mal dejarlos que se diviertan.

Hay cosas que también no podemos permitir para precautelar su integridad y hay que tenerlo claro.

¿Cómo divides el tiempo entre juegos, aprendizaje, alimentación y más?

Hay que saber dar tiempo de calidad a nuestros hijos. Cada día dedico a acompañar a mi hija Luz Elena a sus clases digitales.

Esto me toma una o dos horas máximo pero se lo que aprendió y eso me permite seguir reforzando ese conocimiento.

Luego la invito a que arme castillos de arena, o le imprimo una figura de un pez para que pinte, al día siguiente la pongo a hacer líneas, etc.

Me gusta vivir y acompañar su niñez y así debemos manejarlo para fortalecer los lazos de confianza entre padres e hijos.

¿Tienes el apoyo de tu esposo?

En esta cuarentena experimenté lo que viven las madres solteras porque estuve alejada de él un buen tiempo ya que viajó por una cirugía en la columna cervical fuera del país y apenas volví a verlo.

Cabe destacar que es muy importante el apoyo de la pareja con las mamás tanto con los hijos como con los quehaceres.

Él se puso vulnerable por la situación y por su salud pero hoy ya en casa es una gran fortaleza porque me despreocupo de la comida y se que él me apoya en ese sentido.

A veces con tantas cosas una se olvida de todo y pues contar con un adulto que te ame, respete y ayude es muy enriquecedor.

Les decía a mis seguidoras que siendo mamá soltera mi horario de trabajo recién empezaba a las 8pm, cuando mis nenas ya se dormían.

Es muy admirable el trabajo de las madres solteras, logran tanto sin esa figura paternal.

¿El ser mamá opacó tus proyectos? Tomando en cuenta que actualmente muchas mujeres se resisten tener hijos porque lo ven como un freno.

Creo que no hay un tiempo perfecto para ser mamá. Todo ser humano siempre quiere prosperar en todo sentido y mi hija Luz Elena me dio ese empuje para ver de una manera más amplia las oportunidades.

Mis hijas me convirtieron en una mujer más organizada. Es verdad que guardé dos años un cajón de proyectos grandes pero nunca fue tarde para retomarlos y pues ahora los hago con más fuerza.

Pienso que cuando uno no tiene la responsabilidad de ser padre o madre pues espera que las cosas pasen pero cuando es de manera inversa, haces que eso se haga realidad, planteándote nueva metas y objetivos.

¿Fue difícil retomar los proyectos luego de ser madre?

Al inicio y como todo en la vida, sí. Pero eso te enseña, con eso aprendes y vas forjando tus ideas y metas.

A la final las ganas son más grandes. Creo que los padres no debemos crear o hacer cosas solo para dejar a los hijos sino también para ser un ejemplo y que ellos lo continúen.

¿En qué proyectos trabajas ahora?

Tengo mi propia página web, manejo mis redes sociales con mis tips y hago un video de Youtube cada semana.

Todo está pensado en mi objetivo que es lograr que mis seguidoras -que son un 70% de mujeres y madres de familia- puedan alcanzar su metas. Con mi propia experiencia quiero inspirarlas a que se den ese empujón para emprender, hacer cosas que las empodere a través de la comunicación.

Hoy en día nos empieza a preocupar la parte económica y productiva pero tenemos que ver por dónde salir.

Yo soy ingeniera comercial además me formé en negocios internacionales, Marketing y medición de productividad por lo que puedo aportar toda esa información con las personas que se me acercan aunque sea de manera digital.

¿Con qué sorpresas nos esperas?

Quiero generar un encuentro a través de las plataformas digitales con todo mi público para replantear las metas tras esta pandemia y crisis que estamos afrontando.

La idea es generar comunidad y pues pueden enterarse en min página web a través de los artículos que comparto sobre rutinas, moda, actualidad, tips del hogar y mucho más.

Les adelanto que el reto es adaptarnos a la tecnología porque esto es lo que está manteniendo latentes algunos negocios.

Una de mis seguidoras es experta en hacer postres, ella se resistía a venderlos por la situación pero poco a poco fue formándose en cursos online y ahora también ya produce nuevos postres y los ofrece para el Día de la Madre. Todo está en nuestro interior, no lo olviden.