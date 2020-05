En plena pandemia: EEUU en alerta por llegada de avispones asesinos

View this post on Instagram

Unos avispones gigantes con ojos extraños y picaduras potencialmente mortales para los seres humanos fueron avistados en Estados Unidos. Así lo revelan este 4 de mayo del 2020 medios internacionales que aseguran que los insectos son originarios de Asia y es la primera vez que se los detecta en el país norteamericano. Los #avispones https://bit.ly/3dnPT2f