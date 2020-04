Mujer pierde a su esposo por coronavirus y encuentra sus conmovedoras últimas palabras en el celular

El pasado 22 de abril Katie Coelho tuvo que despedirse de su esposo, Jonathan, una de las víctimas fatales que ha cobrado la pandemia de coronavirus y por ese motivo no pudo decirle adiós en persona, sin embargo, se enteró de sus últimas palabras mediante el teléfono celular.

De acuerdo con lo reseñado por CNN, la mujer se encontraba en su residencia cuando recibió una llamada de una enfermera del hospital de Danbury, Connecticut, donde su esposo luchaba ante la enfermedad desde hace 28 días atrás.

Su estado de salud fue empeorando progresivamente e incluso tuvo que permanecer 20 días con un respirador para poder sobrevivir.

Cuando Katie llegó al centro de salud, Jonathan ya había fallecido por un paro cardíaco, consecuencia del coronavirus, así que nunca pudieron tener una conversación final para despedirse.

No obstante, eso no fue impedimento para el joven de 32 años quien escribió en su celular el mensaje que quería que su amada recordara por siempre.

"Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido", comenzó el texto de Coelho en una nota.

El texto del joven. - Twitter

"Soy tan suertudo y me siento tan orgulloso de haber sido tu esposo y el padre de Braedyn y Penny", añadió sobre los hijos que comparten de 2 años y 10 meses, respectivamente.

"Katie, eres la persona más hermosa y desinteresada que he conocido. Eres una en un millón, por favor asegúrate de vivir tu vida con felicidad y la misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Verte ser la mejor mamá para nuestros hijos ha sido la mejor experiencia", agregó.

Al citado medio la estadounidense aseguró que cuando llegó a casa, sintió la necesidad de vaciar la información del teléfono de su pareja y fue cuando encontró el escrito.

"Dile a Braedyn que es mi mejor amigo, estoy orgulloso de ser su papá por las cosas maravillosas que hace y hará. Dile a Penelope que es una princesa y que puede alcanzar lo que quiera en su vida. No te aferres al pasado y si conoces a alguien asegúrate que te ame a ti y a los niños como yo les he amado. Siempre sé feliz no importa qué", finalizó.

