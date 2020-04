Mayra Montaño, 'la bombón', habló de sus ocurrencias en vivo

La presentadora de noticias, Mayra Montaño, (mejor conocida como 'la bombón') se refirió a sus ocurrencias en vivo. Las dos más virales son: la del precio de los guineos (bananos) y la de "el Batman de la información; Clark Kent". Sin duda, estas sacaron más de una sonrisa a los televidentes y hasta no la perdonaron con memes.

En una entrevista con el canal RTS, Montaño dijo que la "hipertensión" le hizo decir esas frases épicas. "Yo misma me reí y dije '¿qué pasó?'. Yo soy una persona hipertensa y estaba con la adrenalina a flor de piel", dijo. Además, indicó que más allá de las burlas, lo más importante es sacarle una sonrisa a los televidentes en medio de la situación sanitaria que atraviesa el mundo.

"Me alegra cuando me escriben: 'bonbón me sacaste una sonrisa'. 'bombón me siento bien contigo"". Así expresó la presentadora de noticias quien no ve a su familia debido a la situación ya que labora y prefiere mantenerse lejos hasta que se vaya el peligro.

La polémica

La primera ocurrencia de Montaño fue cuando se refirió a los precios del guineo: "Ecuador es el país exportador de guineo. Nos sentíamos orgullosos de comernos un guineo; el alimento más barato y vitamínico que tenemos. Sin embargo por ese guineo que antes pagábamos 10 guineos por un dólar ahora nos venden un guineo a 10 centavos".

La otra que más se popularizó y fue blanco de memes en redes fue cuando le daba el pase desde el estudio de noticias a su compañero Julio César Saona, que se encontraba en un sector de Guayaquil, pero se equivocó: "Le damos paso a Julio César Saona, el Batman de la información ¿cómo está mi querido Clark Kent".

