¡Empoderada! Kimberly Loaiza reacciona a video de Juan de Dios Pantoja

Kimberly Loaiza no se dejó opacar por la polémica, las burlas, las críticas y la presión y reaccionó de los más empoderada al video que publicó Juan de Dios Pantoja, en el que confirma su ruptura con la 'lindura mayor' y que se retira de YouTube.

"Siempre juntas mi vida", dice la galería que compartió Loaiza. En unas imágenes se le ve sola y en otras junto con su hija Kima. Pero sin duda luce radiante, hermosa y recuperada del escándalo de supuesta infidelidad que involucra a su esposo.

Kimberly Loaiza apareció tras las declaraciones de Juan de Dios Pantoja - Instagram @kimberly.loaiza

Kimberly Loaiza confesó que no está motivada para hacer videos - Instagram @kimberly.loaiza

Aunque hayamos visto a la 'lindura' súper bien y tranquila, ella misma confesó que no está "motivada" para hacer videos. Lo dijo a través de su cuenta de Twitter.

Regresaré a hacer videos en TIKTOK por ustedes, porque muy motivada no estoy 😕 pero los amo linduras y se que quieren videos. — Kimberly Loaiza 🇲🇽 (@KimberlyLoaiza_) April 25, 2020

Están separados

Todo parece indicar que la pareja ya no convive en la misma casa como al inicio de la cuarentena se veía en sus redes sociales. De hecho, fue el mismo JD que mostró ayer en sus historias de Instagram que en la 'mansión' donde pasa el confinamiento no está Kim y su hija.

En los videos se le vio a Juan triste, preocupado, solitario y con los ojos rojos. En su reflexión dijo que lo que está sucediendo le sirve para aprender y valorar más a su familia.

Pero el domingo por la noche, Pantoja confirmó que: "Kimberly ya no tiene fuerza para nuestra relación. La notaba diferente (…) Hablé con y ella y está muy lastimada (…) las cosas difícilmente van a ser como antes (…) Kimberly me pidió que me fuera".

Incluso admitió que la maltrató verbalmente: "Enojado yo se que te he tratado mal se que te he dicho groserías. Pero tu sabes que soy una persona grosera". Este video del artista ya supera las 10 millones de visualizaciones.

La polémica

Este video surge en medio de la polémica que involucra directamente a Juan ya que desde hace una semana se filtró su video íntimo. Sumado a ello, la exchica Badabun, Lizbeth Rodrígiuez, ha utilizado el tema para señalarlo y hasta asegurar que él tuvo una relación con el fotógrafo Kevin Achutegui.

