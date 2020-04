Dolores Reyes y su libro "Cometierra", entre los 10 más vendidos en Argentina

Muchas veces se ha escuchado el dicho de "Si las paredes hablasen…"

Pero, ¿Qué pasaría si lo hiciese la tierra?

¿Qué hay debajo de las raíces hundidas en esa masa negra?

De esta idea se sirvió Dolores Reyes para escribir Cometierra en 2018.

En el transcurso de un año, pasó de ser un libro de culto a un auténtico éxito de ventas.

Cometierra, de la editorial Sigilo, va por su quinta edición en Argentina pero el fenómeno es ya internacional.

Será nuevamente editada por HarperCollins, en Estados Unidos y está pendiente su publicación en Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Polonia, Australia y Turquía.

La protagonista de esta novela es vidente. Vidente porque come tierra. No le cae bien, pero lo hace.

Así ve lo que otros no ven: mujeres desaparecidas, asesinadas, lo que le ocurrió a su mamá...

Así es conocida en su barrio por Cometierra.

Cometierra es la primera novela de Dolores Reyes y su trama central es sobre los femicidios, desde un punto de vista onírico. - Instagram

Los vecinos de su barrio la contactan llevándole recipientes con tierras para saber lo que les inquieta.

Pero esa tierra, no debe ser cualquiera, sino por la que pasaron esos seres queridos que buscan.

"Yo quería contar la historia desde una lengua particular, que se reconozca en cualquier parte del libro. La voz de pibes y pibas del conurbano súper golpeados, con la violencia de género como algo casi omnipresente. Pibes y pibas enojados, retraídos, que hablan poco y tienen contestaciones brutales", explicó la autora en Página12.

Reyes nació en 1978 en Buenos Aires. Actualmente vive en Caseros y es mamá de siete hijos.

Es militante feminista y activista de izquierda.

Se recibió de Letras Clásicas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue docente durante casi veinte años en una escuela primaria, donde sigue trabajando en Secretaría.

-Los muertos no ranchan donde los vivos. Tenés que entender.

-No me importa. Mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra.

-Aflojá de una vez, todos te esperan.

Si no me escuchan, trago tierra.

Así, comienza este éxito de masas.

No te pierdas el video en