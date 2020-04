Ahora puedes visitar el museo de Frida Kahlo de manera virtual

La cuarentena nos está privando de muchas cosas, pero la tecnología ha salid al rescate. Puedes visitar el museo de Frida Kahlo de manera virtual. Será una experiencia única que marcará ese lado amante del arte que hay en tu personalidad.

Así como casi todos los museos del mundo, el de Frida Kahlo, ubicado en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, abre sus puertas para que los visitantes virtuales. Esto puedan recorrer sus trece salas de exposición. También hay acceso para los jardines adyacentes al edificio principal.

El museo de Frida Kahlo es uno de los más pequeño y visitados de México, hasta que sus puertas se cerraron debido al confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus. Ahora puedes realizarla a través de una visita a la “Casa azul”.

Su eterno hogar

Aunque Frida Kahlo al casarse con Diego Rivera vivió en varios lugares de México y hasta en el exterior siempre regresó a su viejo hogar en Coayacán. La vivienda se conoce popularmente como “La casa azul”. Allí la artista plástica vivió y murió.

Tres películas feministas de Netflix para ver en cuarentena El cine siempre es un gran aliado y si es en cuarentena, mejor. Netflix cuenta con películas feministas para los interesados en el tema

Sumándose a la iniciativa de varios museos del mundo, el de Frida decidió apostar por recorridos vía online. En ellos los seguidores de la artista plástica mexicana podrán hacer un por toda la casa. Verán sus jardines, exposiciones de su obra y los ambientes en los que vivía Frida.

“No puedo creer que esto sea verdad. Yo no he podido viajar hasta allá y siempre he admirado a Frida. Por supuesto que me anoto en esta iniciativa y doy gracias a quienes tuvieron esta espectacular idea”, expresó una cibernauta en las redes sociales.

No cabe duda de que Frida Kahlo es una artista muy querida. Su vida llena de amor y sufrimiento a la vez la supo plasmar muy bien en sus obras que son muy valoradas hoy en día ¡“La casa azul” está esperando por ti!

Lee también: Crean en México muñecas de Frida Kahlo al mejor estilo Barbie

Te invitamos a ver en vídeo: