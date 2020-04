Médico se autoaisla en la casa del árbol de sus hijos

Para el doctor Jason Barnes, el instinto de protección es una muestra de amor.

Así lo manifiesta a sus pacientes en el hospital donde trabaja y también a su familia. Y como atiende a cantagiados de coronavirus decidió aislarse en la casa del árbol del patio de su vivienda.

Es originario de Texas, Estados Unidos, y según lo reseñó CNN, el galeno trabaja en el Christus Spohn Hospital Beeville, así como en el Christus Spohn Hospital South en Corpus Christi, y en ambos centros trabaja con personas positivas al Covid-19.

Salvado de un alquiler

Aunque el médico no ha dado positivo en las pruevas de contagio, está consciente de la mucha exposición al que está expuesto a diario, y desde hace tres semanas duerme en la casa del árbol para evitar contagiar a su esposa y dos hijos, de 6 y 9 años.

De acuerdo a su esposa, declaró para CNN que su esposo estaba dispuesto a rentar alguna casa o departamento pero ella sugirió que estuviera en la casa del árbol.

Aunque lo decía en broma, su esposo realmente lo consideró pues así podía estar cerca de su familia sin el riesgo de contagio por lo que, cuando necesita algo se acerca a la ventana y grita su petición y ellos se lo lanzan sin acercarse.

"Los niños estrañan su espacio de juegos, pero saben que esto es temporal", contó el médico.

La casa del árbol cuenta con varias amenidades como una cama litera, que era para sus hijos, más aire acondicionado y sanitario.

"Aman esa casa, pero entienden que no es la casa del árbol lo más importante que están perdiendo. Por eso todos los días me dicen que me extrañan", dijo Barnes al diario Times.

