Empresario estadounidense muere de coronavirus tras burlarse de la cuarentena y calificarla como "una tontería"

John W. McDaniel logró la fama en Estados Unidos, no por su labor como empresario, sino porque hace unas semanas calificó la pandemia por el coronavirus como "una tontería", al criticar las medidas sanitarias preventivas adoptadas por el gobernador de Ohio, Mike DeWine.

La autoridad había decretado el cierre de tiendas, bares y restaurantes del estado, como una forma de impedir que el covid-19 siguiera avanzando en el estado.

Debido a sus palabras McDaniel se transformó en el blanco de los ataques de los defensores de Mike deWine y rápidamente se transformó en el foco de comentarios negativos en Facebook.

El coronavirus al ataque

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ¡tonterías! Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, fue la publicación que hizo el 15 de marzo y que abrió la polémica.

Para ese día, el empresario ya había sido diagnosticado con coronavirus antes de realizar las polémicas declaraciones, por lo que fue internado en el centro médico Riverside Methodist Hospital, cuando su salud se agravó.

Fue entonces desde la cama del hospital que emitió sus polémicos ataques, debido a que las medidas sanitarias afectaban sus negocios en el rubro hotelero.

Tras casi un mes internado, el empresario falleció el pasado 15 de abril y el hecho que fue mantenido en reserva por la familia del hombre hasta que a través de las redes sociales le dedicaron un sentido homenaje.

"No hubo un esposo, padre, hijo, hermano, tío y amigo más amoroso y leal. Fue extremadamente generoso; su entrega no conocía límites. Era verdaderamente protector con su familia y a quien todos recurrían si alguna vez necesitaban algo”, escribieron.