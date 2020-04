Asambleísta de Ecuador sesionó con pies descalzos sobre la mesa

View this post on Instagram

💠 . ▶️NUESTROS MUY "TRABAJADORES" ASAMBLEISTAS🚨. .Una nueva polémica recae sobre los asambleístas ecuatorianos, esta vez al circular una fotografía del Asambleísta de CREO, Byron Suquilanda, quién fue visto con los pies descalzos sobre la mesa, mientras sesionaban virtualmente en la Asamblea. (Fuente: PuntoEC) . ¿Cree usted que es una falta de respeto al pueblo? 😱 . 🔥 ¿¿ Y TU QUE OPINAS ?? 🔥 . ⪼ ᴄᴏᴍᴇɴᴛᴀ, ϙᴜᴇʀᴇᴍᴏs sᴀʙᴇʀ ᴛᴜ ᴏᴘɪɴɪóɴ ᴇɴ ʟᴏs ᴄᴏᴍᴇɴᴛᴀʀɪᴏs⪻ . . .Mira el VIDEO completo en: 💣 @LABOMBA.ECU 💣 . . . . . . . . . . . . #FᴀʀᴀɴᴅᴜʟᴀEᴄᴜᴀᴛᴏʀɪᴀɴᴀ #Ecuador #Noticias #Machala #Guayaquil #Cuenca #Farandula