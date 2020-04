Conocer cuáles son las mejores aplicaciones para ganar dinero te resultará muy beneficioso. Te presentamos las mejores 10 aplicaciones para ganar dinero que están disponibles en el mercado.

Sin duda las nuevas tecnologías y los desarrollos de las aplicaciones móviles han revolucionado la manera de generar ingresos adicionales, y esto es algo que todo el mundo está aprovechando sin parar.

Basta con que descargues estas aplicaciones en tu teléfono inteligente y sepas cómo utilizarlas para sacarles ventaja, lo cual juega a tu favor en todos los sentidos.

1. Aplicaciones para diligenciar encuestas

Gracias a Internet cuentas con posibilidades que te permiten generar ingresos mediante la realización de tareas sencillas como completar encuestas.

En diferentes sitios web te explican que puedes recibir pagos en dólares convertibles en tu propia cuenta Paypal, o incluso puedes obtener bonos de compra en Amazon a través del diligenciamiento de encuestas.

Estas compañías están dispuestas a pagarte porque les des tu opinión sobre una gran variedad de temáticas que le interesan a las marcas más reconocidas de todo el mundo, así como a los grandes grupos internacionales.

Digamos que estas encuestas fungen como pequeñas investigaciones de mercado que le resultan sumamente valiosas a las marcas antes de comercializar sus nuevos productos y que representan ingresos para ti.

2. Airbnb

Si haces parte de la sociedad actual, es muy probable que en algún momento hayas oído hablar de Airbnb.

Si no es así y necesitas saberlo, Airbnb es un mercado en línea que le permite a la gente “enlistar” su casa o espacios similares para alquileres a corto plazo.

Airbnb, después de todo, es la abreviatura de Air Bed and Breakfast (Colchón de aire y desayuno), que se refiere a la idea inicial que tuvieron sus fundadores de cobrar a sus huéspedes quienes en un comienzo, ocuparon colchones de aire para ayudarles a pagar su alquiler en San Francisco.

Hoy en día, Airbnb alberga listas de casas de huéspedes, apartamentos y habitaciones individuales.

Pero también hemos descubierto que puedes hacer enlistar casi cualquier cosa a través de la plataforma, incluidas tiendas de campaña, hamacas, sofás, botes e incluso… burbujas.

Si está buscando ganar dinero extra, puedes enlistar tu espacio a través de Airbnb.

3. Surveyeah

Esta compañía opera de manera similar a ClixSense, ya que Surveyeah te permite generar ingresos mediante la realización de tareas sencillas como completar encuestas.

En su página oficial te explican que puedes recibir pagos en euros convertibles en tu propia cuenta Paypal, o incluso puedes obtener bonos de compra en Amazon.

Esta compañía está dispuesta a pagarte porque les des tu opinión sobre una gran variedad de temáticas que le interesan a las marcas más reconocidas, así como a los grandes grupos internacionales.

4. Uber

Esta es otra de las aplicaciones para ganar dinero más famosas y demandadas del mundo, debido a que cada vez hay más pasajeros a la espera de ser transportados de un lugar a otro.

A través de su aplicación puedes conseguir personas interesadas en que les hagas un viaje, y lo mejor de todo es que no necesitas contar con un carro propio para completar esta tarea.

Tal cual, Uber te permite convertirte en un socio-conductor sin tener vehículo propio, puesto que te ofrece descuentos y préstamos para conseguir uno y así comenzar a trabajar.

Ingresa a su página oficial según tu país de origen y regístrate: Chile, México, Colombia, Ecuador, etc.

5. Rappi

Rappi es una empresa de comercio electrónico nacida en Colombia hace un par de años.

Sin embargo, ha experimentado un crecimiento acelerado y hoy en día opera en varios países latinoamericanos como México, Ecuador, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

6. Uber Eats

Esta no es más que otra de las aplicaciones para ganar dinero de la empresa Uber, pero a diferencia de esta última, no necesitas transportar pasajeros, sino comida.

Tal cual, Uber Eats te permite trabajar como conductor de coches, motos y bicicletas repartiendo comida a domicilio, así que las oportunidades de beneficiarte con esta aplicación son bastante variadas.

Al igual que Uber, también te descuenta entre un 20% y 25% en comisiones a sus conductores.

Otro punto en común que tienen estas aplicaciones para ganar dinero es que las tarifas se calculan en función de los kilómetros y minutos de viaje.

7. Cabify

Cabify es una empresa de transporte con base en España, y hoy en día cuenta con una de las aplicaciones para ganar dinero más productivas del mercado.

A través de su página oficial puedes convertirte en un conductor profesional y empezar a ganar dinero bajo los más altos estándares de calidad.

Por medio de su aplicación permite que los usuarios particulares, así como las empresas, puedan conectarse con los conductores para realizar viajes perfectamente ajustables a sus requerimientos.

En el presente, Cabify opera en España, México, Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, Portugal, Perú, Chile y otros países latinoamericanos.

Esta es otra de las aplicaciones para ganar dinero más populares del momento. Está disponible en Google Play y fue diseñada por el equipo de Google Surveys.

A través de ella puedes obtener créditos en Google Play por completar encuestas cortas y sencillas, o en palabras más sencillas: recibes una recompensa por emitir tu opinión.

Además, esta aplicación tiene un elemento diferenciador: no recibes el dinero en ninguna cuenta Paypal, sino que se te abona como crédito para que puedas usarlo en la tienda oficial de Android como mejor te convenga (para comprar música, juegos, películas, etc).

Si tienes una tienda en línea o algún otro E-Commerce es muy probable que conozcas a Shopify.

Pero si no has tenido la oportunidad de utilizarlo, o no sabes muy bien de qué se trata, pues no te preocupes porque en este segmento te diremos todos estos detalles.

Bien, Shopify es una de las plataformas más grandes para crear tiendas online sin necesidad de tener conocimientos formales en programación, ni en desarrollo gráfico o web.

Esto se debe a que te ofrece herramientas útiles y funcionales para que puedas desarrollar y gestionar tu negocio virtual de manera sencilla y sin ningún tipo de preocupaciones.

Esta es otra de las aplicaciones para ganar dinero con la que puedes beneficiarte al máximo durante este año.

Está disponible en ambos sistemas operativos, pero cabe resaltar que, si deseas utilizarla en iOS, deberás trabajar con su app asociada que lleva por nombre GiftPanda.

Tan solo deberás acumular monedas o recompensas para luego intercambiarlas por dinero en tu cuenta Paypal, o por tarjetas de regalo en iTunes, Amazon, Starbucks y muchas tiendas más.