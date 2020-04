"Me da mucha pena": Vanesa Borghi fue desvinculada de La Red

En medio de la crisis sanitaria por coronavirus, dos nuevos rostros fueron desvinculados de La Red, según informó El Filtrador. Se trata de Vanesa Borghi y José Miguel Vallejo, quienes ya no serán parte del programa conducido por Julia Vial y Eduardo de la Iglesia.

En una entrevista con Página 7, Vanesa Borghi dijo que entendía su salida. "Cuando me informaron lo comprendí perfectamente. Por suerte tuve la posibilidad de hablarlo personalmente con la gente del matinal y no por teléfono como sé que muchas veces ocurre. Comprendo que el mercado cambia y todos debemos adaptarnos, que no hay presupuesto en muchos programas y distintos canales", expresó.

Junto con esto, la ex panelista de Hola Chile afirmó que el tiempo en el matinal fue un "aprendizaje muy grande y la posibilidad de demostrar que puedo más, de desarrollarme en otro ámbito, de crecer profesionalmente".

En julio de 2019 Vanesa Borghi debutó como panelista del programa de La Red, mostrando una faceta distinta a la que se le conocía por el estelar Morandé con Compañía, de Mega.

La modelo argentina también aprovechó la instancia para referirse al resto del elenco. "Me da mucha pena porque no veré más a mis compañeros y realmente los extrañaré mucho. Es un grupo muy lindo, en el cual se potencian unos a otros. Son realmente un equipo y eso me encanta. Todos reman para el mismo lado", indicó a Página 7.

En tanto, el inspector José Miguel Vallejo comunicó su despido a través de Twitter. "He sido desvinculado del Hola Chile. Coletazos del corona. Dejo a un equipo maravilloso y a un público leal y cariñoso. Vayan para todos ellos mi agradecimiento infinito y un abrazo desde lo hondo del corazón", escribió.