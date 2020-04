Los enigmáticos mensajes de Florencia Kirchner en Instagram

Tras su regreso de Cuba, Florencia Kirchner se muestra muy activa en Instagram.

La hija de Néstor y Cristina permaneció en el país insular un año en tratamiento por obstrucción linfática y depresión.

A casi un mes de su regreso a su país natal, Kirchner aparentemente está recuperada, no obstante, ciertos posteos en Instagram denotan sus altibajos emocionales.

La última fotografía, en blanco y negro, aparece la hija de los exmandatarios con un vestido largo y floral mirando hacia el cielo.

Kirchner, no oculta sus dotes artísticas y su pasión por el cine y la literatura y en esta imagen cita a Emily Bronte.

"Yo le dije que su paraíso solo estaría vivo a medias y él dijo que el mío sería un paraíso ebrio. Le contesté que en el suyo me dormiría y él propuso que en el mío no podría respirar", escribía parafraseando a la escritora clásica.

Después, agregaba que la fotografía no estaba sacada ese día.

"No es de hoy, claro, no podría sacarme ninguna foto hoy, ando, me muevo, como la polilla antes de morir", explicaba.