Expareja de Hugo Caicedo confiesa todo el maltrato que sufrió

Hace un mes, Hugo Caicedo, exmúsico de la banda ambateña Sudakaya, fue demandado por su expareja Daniela A., oriunda de Manabí.

Ella , a través de su Twitter abrió un hilo en el que narra la forma en la que fue agredida por parte de Caicedo.

"El día 13 de marzo del 2020 no me despertaron a besos ni con un desayuno, me desperté con los golpes de mi expareja #HugoCaicedo Reinoso, fui a terminar en emergencias de un centro de salud, no contento con todo esto después de haber pasado todo el día en el hospital me buscó.

Ha sido un mes supremamente doloroso para mí, pero también me ha fortalecido y me ha enseñado a luchar, a no callar más, todos los días veo las caras de mis compañeras mujeres, unas golpeadas y otras muertas y me pregunto ¿Si no hubiese hablado?

Tal vez fuera una foto más en el muro del olvido, con la voz apagada, todo el mes Hugo Caicedo ha estado pidiendo su “derecho” de sustitución de medidas cautelares, su excusa ahora es el Covid-19, y hoy 14 de abril 2020 el juez Diego Germánico Melendez le ha otorgado el derecho a salir libre después de casi matarme, y ahora digo yo ¿Dónde quedan mis derechos? ¿Quién me garantiza que Hugo Caicedo no le hará lo mismo a mi o a otra mujer? ¿Por qué se actuó con tanta rapidez, a pesar de la emergencia para garantizarle sus derechos a mi AGRESOR?

Siempre nos dicen ¿Por qué no denuncias? Saben por qué? Por que nos toca pasar por un proceso tan doloroso, nos toca contar toda la desgracia que nos pasó, nos cuentan las heridas, nos hacen revivir el dolor para que a la final, los derechos del agresor sean siempre puestos por encima de nuestras heridas.

Me siento indignada por la decisión tomada, pero pase lo que pase, nunca más tendrán la comodidad de mi silencio, por que hoy grito a los 4 vientos que casi me matan, tengo suerte de estar aquí para contarlo, y para hablar por las mujeres que hoy ya no tienen voz por que un ser que decía “amarlas” se le pasó la mano y las mató, y voy a seguir gritando hasta que mi voz sea escuchada y se haga justicia, todo el esfuerzo y la revictimización que he tenido no va a ser en vano, el sistema patriarcal y machista nos quiere quietas, nos quiere calladas, nos quiere sumisas, pero de mi no van a recibir eso, así me cueste la vida voy a pedir justicia para mi y para muchas que han sufrido este tipo de violencia, no exigimos privilegios exigimos justicia, como así de rápido se le concedieron los derechos a Hugo hoy públicamente pido que se realice lo mas pronto la audiencia de juzgamiento, todos queremos igualdad, así de rápido como se le concedió a Hugo sus derechos exijo los míos. #JusticiaParaDaniela", es parte de su narración.

Ella no fue la única agredida

El acusado le partió la nariz, la golpeó y ahorcó; asustado y Daniela mal herida la lleva al hospital, pensando que la había matado. Finalmente los médicos lograron reanimarla.

El agresor (Víctor Hugo Caicedo Reinoso) anteriormente había agredido a las parejas que ha tenido una de ellas fue Bernarda U.. y ahora Daniela A.

Bernarda U., su exesposa contó cómo fue agredida físicamente por varios años por parte del músico.

Ella lo detalló todo a través de su cuenta de Facebook y aquí compromete a la banda Sudakaya ya que asegura que sus integrantes estaban al tanto.

No somos exageradas, no estamos locas, la violencia es real y yo Daniela Nicole Arteaga Arevalo , la vivi en carne propia y haré todo lo posible para que esta situación no se vuelva a repetir en manos de Hugo Caicedo, ya que no soy la primera mujer que sufre en manos de el. — Daniela Nicole (@nicollage_) April 15, 2020

Para mi ha sido fundamental la ayuda de mi padre, mi madre y mis hermanos, su constante amor y apoyo me han dado la fuerza que tengo hoy para hablar, mis amigos y amigas que han estado pendientes de mi estado de salud, Paulina mi psicóloga, mi abogado Ivan.. — Daniela Nicole (@nicollage_) April 15, 2020

, todos los colectivos feministas tanto de Ecuador, Argentina, Mexico, Chile que me han brindado sus mensajes de amor y fuerza para enfrentar esta situación como una mujer valiente, todas las personas que se han solidarizado conmigo, Bernarda Ubidia que vivió lo mismo que yo — Daniela Nicole (@nicollage_) April 15, 2020

Un llamado a la conciencia

Rechazo totalmente cualquier comentario de odio, la denuncia que hago es contra la violencia, la idea es que generemos cambios con acciones positivas, no con insultos, no con odio hacia otros, rechazo totalmente todo tipo de violencia hacia hombres y mujeres.. — Daniela Nicole (@nicollage_) April 15, 2020

Más en Nueva Mujer:

Quedó en libertad Hugo Caicedo, acusado de violencia física por sus exparejas Hugo Caicedo exvocalista de la banda ambateña Sudakaya fue puesto en libertad tras la audiencia que se realizó este día

Exigen justicia en audiencia contra exvocalista de Sudakaya, Hugo Caicedo, por violencia física Hugo Caicedo exvocalista y guitarrista de la banda ambateña Sudakaya fue demandado por su expareja tras la violencia física y psicológica a la que sobrevivió.