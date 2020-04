Periodista de TVN vuelve a dar positivo por coronavirus: "14 días de cuarentena no bastan"

A través de Twitter, el periodista de TVN Anwar Said comunicó que dio a positivo por coronavirus tras permanecer más de 20 días en cuarentena.

"Esto demuestra lo poco que sabemos sobre el virus, que 14 días de cuarentena NO BASTAN y que es necesario un test de salida. En el siguiente hilo les cuento por qué", dijo en un post realizado en la red social.

Según explicó, una vez que terminó su licencia médica, fue a la clínica para realizarse un examen de salida. "Pedí el permiso y fui a practicarme el test. Había leído que los chinos descubrieron algo: Hay personas que viven con el #Coronavirus hasta 37 días", señaló.

"La clínica EXIGIÓ consulta previa para hacer el examen. Sin éxito argumenté que me parecía injusto! Si ellos mismos me habían diagnosticado y tenían mis antecedentes ¿Por qué tendría que gastar en otra consulta si soy positivo? 'No es nuestra culpa', dijeron en pagos y recepción", agregó, indicando que tuvo que pagar por los exámenes nuevamente.

"Como no tengo síntomas y pasaron + de 20 días, no esperaba seguir contagiado, así es que llamé a los chicos de @t_previene quienes sanitizaron el depto. y los pasillos del edificio con una solución de amonio cuaternario al 10% (80:10000). Gran servicio que necesitaré otra vez", continuó el periodista de TVN.

"Cuando descargué el resultado me llevé otra sorpresa: Positivo! Me dije… ¿otra vez? ¿Después de 26 días de encierro? Esto confirma que los PACIENTES ASINTOMÁTICOS son un peligro y que un TEST DE SALIDA es NECESARIO para combatir esta pandemia", remarcó, informando que le dieron 7 días más de licencia.

"Lo + raro es que en mi caso ya pasó harto tiempo. Me llamaron y explicaron que hay varios pacientes que les ocurre lo mismo. Entonces ¿Quizá no es cierto que un 14% se contagió otra vez? Quizá el virus permanece más tiempo del que se cree en el organismo", agregó, preguntándose si "¿será posible que las pruebas encuentren material genético viral en pacientes recuperados? ¿O simplemente esta enfermedad nos tiene más de alguna sorpresa? ¿Hay que ampliar los 14 días de cuarentena?".

