Denuncian a Marcelo Tinelli por llevar una maleta en un avión privado

Marcelo Tinelli se ha visto envuelto en un escándalo después de que Clarín escribiese que había usado un vuelo humanitario hacia la ciudad sureña de Esquel para transportar su maleta.

La compañía, Buenos Aires Fly, asegura que el transporte cumplió todos los requisitos ante la Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC).

"Marcelo me llamó como siempre y me pidió contratar un taxi aéreo para llevarle unos medicamentos que no se consiguen en Esquel. Le expliqué que por el coronavirus​ está prohibido cualquier tipo de vuelo a cualquier lugar a menos que sea tramitada una excepción ante la ANAC por causas específicas. Por eso le dije que primero tenía que ser autorizado", explicó Luis Grande, dueño de la compañía.